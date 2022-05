Rasante em Brasília, festa carioca, torcida e rainha são os destaques da coluna de hoje

TORCIDA

O camarote do BRB na Arena BRB Mané Garrincha ficou movimentada ontem, no jogo Flamengo x Botafogo. Por lá estavam o governador Ibaneis Rocha e Mayara Noronha, o presidente da Câmara Legislativa Rafael Prudente, os deputados Celina Leão e Robério Negreiros e o empresário Paulo Octavio, entre outros.

RAINHA

Como faz tradicionalmente no mês dedicado a Nossa Senhora de Fátima, maio, a Igrejinha de Fátima, na 308 Sul, promove mais uma edição da Festa e Trezena de Nossa Senhora de Fátima, até o dia 13 deste mês. Este ano em novo endereço, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima dos Frades Capuchinhos, na 906 Sul.

RASANTE EM BRASÍLIA

Radicada em São Paulo ao lado do marido, o industrial e um dos maiores colecionadores de arte moderna do Brasil, Omar Mansour, a brasiliense Ana Luiza Miranda Mansour, sempre elegante, deu rasante por Brasília ao lado do amado no fim de semana que passou. Visita rápida, mas com muitos compromissos e reencontros com amigos especiais.

Ana Luiza Miranda Mansour passou o fim de semana na cidade com o marido Omar Mansour

No último sábado, o casal participou do casamento de Maria Eduarda Paes de Andrade Oliveira e Thiago Fleury na Fazenda Santa Mônica, da família da noiva, em Goiás. No domingo, Omar e Ana Luiza, com a mãe, dona Anabela Miranda, que reside na capital, participaram de almoço do Dia das Mães na casa de Carlos Gurgulino e Melissa Gontijo.

NO RIO

O presidente do STF, Luiz Fux, terá uma agenda movimentada nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ele participa da cerimônia de instalação da Academia Brasileira de Letras da Magistratura na capital fluminense. Lá também Fux prestigia a solenidade de posse da nova administração do Instituto dos Magistrados do Brasil.

LUTO

A coluna se solidariza com a ex-primeira-dama do DF, Marianne Vicentini, pelo falecimento de sua mãe, a procuradora aposentada do Distrito Federal, Hely Vicentini, que nos deixou aos 83 anos. O velório e sepultamento ocorreram no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, com a presença de amigos e familiares.

FESTA CARIOCA

Muito querido no eixo Rio – São Paulo, o jornalista Yuri Antigo reuniu cerca de 70 convidados, no Spirit Copa Bar, ao redor da piscina do Hotel Fairmont Rio, em Copacabana, para uma animada e descontraída festa de aniversário. Na ocasião, Yuri brindou a chegada dos 38 anos com direito a show de Alex Cohen.

Aniversariante Yuri Antigo entre Paula Severiano Ribeiro e Manoela Ferrari

Entre os amigos que lá passaram para abraçar o aniversariante, vários nomes de destaque do circuito social carioca como Sônia Simonsen, Hosana Pereira, Eder Meneghine, Heckel Verri, Marise Gollo, Theresa Macedo, Victor Niskier, Isabela Francisco e Márcia Veríssimo, que ajudou nos detalhes da organização.

Vera Loyola e Paloma Perdigão

Alan Victor com Giovanna Priolli

INÉDITO

Com curadoria de Denise Mattar, a galeria Casa Albuquerque, no Lago Sul, apresenta Di Cavalcanti – Protagonismo e Permanência em comemoração aos 100 anos da Semana de 22. A exposição reúne, de 12 de maio a 11 de junho cerca de 40 obras realizadas entre 1921 e 1975 a partir das múltiplas facetas do artista.

SUCESSO

O single Água Viva, interpretado pela cantora Maria Bethânia, foi lançado com sucesso na sexta que passou (6), como parte projeto Clarice Clarão, do Selo Sesc, em homenagem aos cem anos da escritora brasileira nascida na Ucrânia, Clarice Lispector. Beatriz de Azevedo e Moreno Veloso assinam a produção musical.

Fotos: Marcelo Chaves e Reginaldo Teixeira