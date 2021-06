Rasante em Brasília, casamento intimista, roteiro polonês e abertura

PAI NOSSO

A embaixadora da República Dominicana, Patrícia Villegas de Jorge, abre a embaixada hoje para para um momento de fé. Ela reúne integrantes de um grupo de oração, entre elas a secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, para uma noite de preces em favor dos brasileiros e dominicanos.

SÃO JOÃO

Está fazendo sucesso o Quintal da Dona Graça, na quadra 4 do Park Way. O espaço com decoração e cenografia assinadas pelo arquiteto Ricardo Azevedo se transformou em um arraial com comidas típicas e muita música. Com número limitado de público e demais cuidados por conta da pandemia é realizado de quinta à domingo com venda prévia de ingressos.

RASANTE EM BRASÍLIA

Marcos Amaro (foto), artista visual e um dos maiores colecionadores de arte do país, à frente da Fábrica de Arte Marcos Amaro – Fama Museu, estará em Brasília hoje. Ele será recebido pela equipe do Museu Nacional da República, que abriga sua exposição individual O Poço, em cartaz até 22 de agosto. A mostra possui 17 obras.

Marcos Amaro, filho do saudoso comandante Rolim Amaro, fundador da TAM, aterrissa hoje em Brasília com a mostra O Poço, no Museu Nacional da República

“Acredito que O Poço, apesar de não ser uma manifestação política, carregue essa reflexão do momento que vivemos, de quem somos, do isolamento que experimentamos. E o prédio do Oscar Niemeyer onde a mostra se realiza é um ícone e reflete a possibilidade de se fazer uma exposição com esse caráter. É quase que ritualístico”, disse à coluna.

Marcos é filho do saudoso comandante Rolim Amaro, fundador da TAM, que após a fusão com a LAN tornou-se a Latam. Além da arte, ele também atua na área empresarial, e estreia no mercado da aviação executiva com uma empresa especializada no segmento de propriedade compartilhada, que promete ser sucesso.

NATUREZA

Na semana do Meio Ambiente, o fenômeno infantil com mais de 9 bilhões de visualizações no YouTube, o Mundo Bita, se tornou o primeiro defensor do bioma, da Fundação SOS Mata Atlântica, que há quase 35 anos ajuda a preservar as florestas brasileiras, plantando 40 milhões de árvores com a ajuda de voluntários.

Governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha no casamento intimista de Felipe Kubitschek Pereira com Lara Lemann – Foto Marcelo Chaves

VIOLA

Empresário Flavinho de Souza e a mulher Lorena serão os anfitriões do próximo dia 11, na Fazenda Matinha, de propriedade da família, nas proximidades do DF. O casal recebe convidados para festejar a vida. O comentário é que a dupla Bruno & Marrone será a grande atração do encontro com convidados de Brasília, Rio e São Paulo.

ABERTURA

O Complexo Gastronômico está abrindo a sua terceira unidade em Brasília, desta vez no ParkShopping. Será hoje às 19h, a inauguração com a presença de jornalistas e formadores de opinião. O Complexo Gastronômico possui unidades no Sudoeste e em Águas Claras, com os mais variados cardápios passando do árabe até o japonês.

CONEXÃO POLÔNIA

Embaixador da Brasil na Polônia, Hadil da Rocha Vianna está se preparando para dar um rasante por Brasília este mês, para um curto período de férias. Antes, ele aproveita para conhecer um pouco da cultura e da história dos castelos e palácios da Polônia.

Embaixador Hadil Vianna com os príncipes poloneses Egon e Lukasz Sapieha

Roteiro que está tendo como cicerones os príncipes Egon e Lukasz Sapieha, integrantes de uma das famílias mais antigas e tradicionais do país europeu. Os irmãos Sapieha são amigos do embaixador Hadil e dizem adorar a cultura, música e gastronomia brasileiras.

LIVRO E LIVE

Samuel Saibel, presidente da Livraria da Vila, bate um papo pelas redes sociais com a escritora, cantora, compositora, poeta e atriz Letícia Novaes. Será nesta segunda-feira, às 19h. Artista multifacetada, conhecida popularmente como Letrux, ela é um dos nomes de destaque da música independente contemporânea.

Fotos: Rafael Dabul, Marcelo Chaves e Arquivo Pessoal