Promoter Alan Victor comenta sobre as lives que está realizando

Não basta estar conectado para ser destaque no Instagram. Talento, dedicação e carisma são qualidades para poucos. Na onda das lives o promoter e influenciador digital Alan Victor, criador do @riofaciloficial, vem fazendo lives com artistas, cantores, chefs, jornalistas e celebridades. No bate-papo intimista, os convidados comentam sobre cotidiano, trabalhos, turismo, moda, música e outros assuntos, sempre com um toque de descontração. Ao final, Alan elabora uma entrevista ping-pong para o público conhecer melhor o convidado.

Já foram mais de 70 lives nos últimos meses. Alguns dos convidados que já participaram do bate-papo foram Agatha Arêas, vice-presidente learning experience do Rock in Rio, Zé Mauricio Machline, idealizador do Prêmio da Música Brasileira, e Milton Cunha, carnavalesco e comentarista. As atrizes Adriana Lessa, Alexandra Richter, Beth Goulart, Catarina Abdalla, Cássia Linhares, Helga Nemeczyk, Regiane Alves e Suzana Pires, também participaram, além dos atores como Mascos Pasquim, Nando Cunha, Roberto Birindelli, Carlos Bonow e Érico Brás.

“É uma honra poder entrevistar pessoas com carreiras incríveis e que se destacam dentro de sua área de atuação com paixão. Para mim é uma grande oportunidade de conhecer a perspectiva, os desafios e o olhar sobre a vivência do cotidiano, e com isso proporcionar as pessoas conhecimento”, conta Alan. Antes da pandemia, o promoter com especialização em Gestão de Relacionamento foi responsável pela lista de convidados do Camarote Rio Praia, na Sapucaí, e estava se preparando para a 19° do Festival Gastronômico de Búzios.

