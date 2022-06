Promessa no hipismo, turismo em foco e perrengue chique na coluna do dia

COLHER DE PAU

A chef Leninha Camargo, ex-participante do Mestre do Sabor, da Globo, comandará uma aula-show com harmonização de uma das suas criações no Vinho na Vila que acontece nesse final de semana no CasaPark. Ela promete preparar um finger food saboroso.

BONS DRINQUES

Dois brasilienses estão entre os 12 finalistas da etapa brasileira do World Class Competition, a maior competição de coquetelaria do mundo. Barbara Calheiras, do Primo Pobre Bar, e Gustavo Guedes, do Southside, competem esta semana em SP.

PROMESSA NO HIPISMO

A amazona Anna Salles recebendo medalha das mãos da mãe, a jornalista Andreia Salles, na Copa JK de Hipismo

A amazona brasiliense Anna Salles voltou aos saltos a todo vapor. Após ter ficado quase duas décadas sem montar, em menos de um ano conquistou posição de destaque no ranking e está de malas prontas para o brasileiro de hipismo, em Belo Horizonte, representando o DF junto com a equipe de Thiago Rhavy, do Centro Hípico Lago Sul.

DOAÇÃO

Imortal da Academia Brasileira de Letras, a escritora Nélida Piñon fez uma doação considerável ao Instituto Cervantes, no Rio de Janeiro. Ela doou nada mais nada menos que oito mil livros de seu acervo pessoal para uma biblioteca que levará o seu nome.

ARCO-ÍRIS

O Festival Conic Orgulho celebra o Dia do Orgulho LGBTQIA+ com seis festas que acontecerão de forma gratuita de 24 de junho a 2 de julho na Birosca, Chicão e Sub do Conic. O fervo tem line up com Fresh Prince da Bahia (Batekoo), DJ Etcetera e Grupo SaiaBamba.

TURISMO EM FOCO

A empresária Lizete Ribeiro recebeu um grupo de convidados na tarde de ontem, no Lake’s Restaurante, para um almoço de apresentação do Tauá Resort & Convention Alexânia, em especial as opções de eventos do hotel, que fica a pouco menos de uma hora de Brasília.

A empresária Lizete Ribeiro entre a presidente do Lide Mulher-Distrito Federal, Livia de Moura Faria, e o relações públicas Tiago Correia

No encontro organizado pelo relações públicas Tiago Correia, Lizete contou um pouco da história da rede de hotéis de sua família, que além do Tauá Alexânia, inclui ainda mais quatro estabelecimentos, entre eles o tradicional Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá.

O gerente-geral do Hotel Tauá Alexânia, Luiz Gustavo Alves, entre a diretora do Senac-DF, Karine Câmara, e Analice Costa e Silva

MAIS UM…

Nome conhecido do circuito social de Brasília voltou triste de uma viagem que fez para a Flórida, nos Estados Unidos. A decepção começou na saída de Brasília. A fofa comprou passagem para o voo que a American Airlines faz de Brasília…

…PERRENGUE…

…para Orlando, mas acabou indo em um apertado 737 da GOL. Além do problema dos lugares que não foram os mesmos marcados na compra e do voo de sete horas em uma poltrona apertada, ela acabou tendo na volta a sua bagagem extraviada.

…CHIQUE

Ao questionar a GOL, ouviu que terá que esperar 21 dias para a bagagem ser considerada oficialmente extraviada. Dor de cabeça pelos itens de valor que estavam dentro e pelo seguro viagem, que não pode ser usado antes dos 21 dias completos.

Fotos: Edson Jr. e Marcelo Chaves