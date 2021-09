Projeto Preservar é lançado com a participação de influenciadores

A chácara da Farmacotécnica, localizada na Vargem Bonita, próximo do Park Way, promoveu um encontro especial com influenciadores de Brasília. O convite foi para apresentar o projeto Preservar, que atualmente está em sua 18ª edição. Com várias surpresas e um piquenique intimista, os convidados foram imersos ao universo da manipulação e cultivo das plantas medicinais, com destaque para a camomila.

Caroline Bonifácio

Criado em 2002, o Projeto Preservar visa resgatar e manter o conhecimento popular e a ciência das ervas medicinais tornando o cultivo uma questão cultural fundamental à sociedade brasiliense. Assim, despertando nos estudantes e participantes do encontro o interesse investigativo e, principalmente, a preservação do meio ambiente. Logo após o tour de visitação, todos tiveram contato com diferentes plantas.

Thiago Miranda

Fotos: Arquivo Pessoal