Profissional da beleza de Brasília, Bruno Oliver é nomeado Embaixador da L’Oréal

Bruno Oliver (foto), o profissional disputado por grande parte das loiras e morenas iluminadas do DF, foi nomeado Embaixador da L’Oréal Professionnel Paris da região Centro-Oeste do Brasil. A nomeação aconteceu em um jantar oferecido no restaurante Universal na noite da última quinta-feira (4). Na ocasião, Bruno também lançou o livro O Poder da Imagem, com histórias inspiradoras de suas clientes que passaram por sua cadeira ao longo do seus 22 anos de profissão. “Encaro essa honraria e responsabilidade como parte do reconhecimento para o mercado da beleza do Distrito Federal que concentra grandes profissionais da área”, disse ele.

Foto: Arquivo Pessoal