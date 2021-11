Princesa Alessandra von Bismarck é a madrinha da campanha de Natal do JBr

Prestes a entrar no mês de dezembro, que se inicia esta semana, e quando se festeja o Natal e a chegada do Ano Novo, o Jornal de Brasília dá nesta segunda-feira, dia 29 de novembro, o pontapé inicial para mais uma campanha solidária de Natal desenvolvida pelo JBr do Bem, responsável pela realização de todas as ações solidárias promovidas pelo Jornal de Brasília.

Em sua 9º edição, e com coordenação da coluna Marcelo Chaves, a iniciativa visa arrecadar alimentos não perecíveis, brinquedos novos, fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal. Os produtos serão destinados em sua totalidade para a população carente do Distrito Federal e Entorno e também para ONGs e instituições que atendam pessoas em situação de vulnerabilidade.

Como é feito tradicionalmente, uma personalidade de destaque nacional ou internacional é convidada para ser a madrinha de honra da campanha. Este ano, a princesa Alessandra Silvestri-Levy von Bismarck, brasileira casada com o príncipe e político alemão Carl-Eduard von Bismarck, abraçou a causa que pretende auxiliar 24 instituições e ONGs do DF e do Entorno.

Com laços que a ligam a Brasília, cidade pela qual afirma ter um carinho especial e onde possui amigos, a princesa Alessandra von Bismarck, que tem um histórico de apoio a causas voltadas para o meio ambiente e os menos favorecidos, ressaltou a importância de ações que têm como objetivo ajudar pessoas em situação de privação, em especial em época de pandemia.

“Me sinto extremamente feliz e honrada em ser a madrinha desta importante campanha do Jornal de Brasília. Vamos levar avante a mensagem de solidariedade e amor ao próximo neste Natal e em nossas vidas, ajudando quem precisa. Temos que ter sempre fraternidade e união, consciência social e consciência ecológica, amor e respeito ao próximo”, disse Alessandra.

A ação solidária, que acontecerá até a manhã do dia 23 de dezembro, quando será oficialmente encerrada, estará recebendo doações em forma de brinquedos novos, fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis na sede do Grupo JBr de Comunicação, no SIG Sul Quadra 1. Para quem preferir e contactar o telefone:(61) 3343-8000, mandaremos buscar os donativos.

A campanha também contará com a participação de padrinhos e madrinhas patrocinadores que irão colaborar com uma cota a ser revertida na compra de brinquedos, fraldas geriátricas, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Colaboradores que, pelo gesto nobre, serão personagens no decorrer do mês do especial de Natal da coluna Marcelo Chaves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Cooperação humanitária não é apenas em períodos difíceis. É um ato cotidiano. As diferenças sociais ainda são gritantes. Além da pobreza, o abuso infantil, contra as mulheres e contra LGBTs, ainda acontecem todos os dias. Devemos estar alertas e lutar para que essas formas de violência cessem de uma vez. É um Natal para refletirmos”, destacou a princesa.

Foto: Arquivo Pessoal