Primeira-dama Mayara Noronha se encontra com o papa Francisco no Vaticano

A primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, foi recebida ontem no Vaticano pelo Papa Francisco. Mayara está na Itália, onde acompanhou o arcebispo de Brasília, Paulo Cezar Costa, que se tornou cardeal no consistório do Papa Francisco para a criação de 20 novos cardeais. Outro brasileiro também se tornou cardeal, o arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner.

No encontro que teve com o Papa Francisco, ontem no Vaticano, Mayara pediu uma bênção especial para Brasília e aproveitou a ocasião para fazer uma oração. “Na audiência que tive com o santo padre, entre outros assuntos, fiz um convite especial. Para quando ele tiver oportunidade, vir visitar o Brasil e passar pelo Distrito Federal”, disse a primeira-dama que é muito religiosa.

