Preta Gil será atração no carnaval de Brasília no Quadradim da Folia

Contagem regressiva para o carnaval deste ano em Brasília. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, a capital se prepara para realizar o maior evento do segmento no feriadão. É o Quadradim da Folia, que chega à sua 1ª edição e promete cinco dias de festa, em uma mega estrutura localizada no Bosque da Arena BRB, próximo ao Ginásio Nilson Nelson.

Entre as principais atrações do circuito de cinco dias, está a cantora Preta Gil, com o tradicional Bloco da Preta, que arrasta multidões nas ruas e avenidas do Rio de Janeiro. Também como atração estará o Bloco Eduardo e Mônica, conhecido por tocar sucessos da banda Legião Urbana, cantar músicas regionais e marchinhas.

REPERCUSSÃO

A UNESCO acompanha com preocupação os atos de depredação do patrimônio de Brasília ocorridos no domingo. A capital federal é tombada como patrimônio da humanidade. De acordo com representantes da organização, qualquer prejuízo a Brasília é prejudicial à humanidade. Brasília está há 35 anos inscrita na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.

COMUNICADO

A Associação Brasileira de Imprensa – ABI, emitiu nota de repúdio contra os atos ocorridos no último domingo. “A Nação assiste, atônita e estarrecida, às cenas lamentáveis de invasão do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto por terroristas bolsonaristas, em atos golpistas que haviam sido previamente anunciados nas redes sociais”, disse a mensagem da entidade.

BEM-ESTAR

O diretor do Templo Shin Budista Terra Pura, na 315 Sul, Monge Keizo Doi, está propondo uma série de atividades para promover o bem-estar. No local haverá aulas de Yoga, Karatê, Pilates, Yoga, Taekwondo, Jiu-Jítsu e Tai Chi Chuan. Os alunos que quiserem estudar uma das modalidades não precisarão pagar matrícula caso façam as inscrições ainda neste mês.

BODAS DE VIDRO

O ex-ministro do governo Itamar Franco, Henrique Hargreaves, e a esposa Heloísa estão comemorando 58 anos de uma feliz união. O casal, querido em Brasília, e exemplo de cumplicidade, vem recebendo os cumprimentos. A comemoração acontece na intimidade da família, com encontros na casa dos Hargreaves no Lago Sul.

PARTITURA

Em sua passagem por Brasília, o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa foi brindado com uma apresentação especial da pianista mineira radicada em Brasília Ana Ferreira. A jovem pianista é bacharel em Piano Erudito e mestre em Performance Musical pela UnB e já fez alguns recitais aplaudidos para convidados na Embaixada de Portugal.

PECHINCHA

O Casapark recebe na próxima sexta-feira (13), convidados para a abertura da mostra Liquidecora que este ano terá ambientes criados pelos escritórios de arquitetura e design de interiores de destaque em Brasília . De acordo com Carol Valença, gerente de Marketing do Casapark, serão muitas opções de produtos e de móveis a preços acessíveis.

BALANÇO…

Os empresários do setor atacadista do Distrito Federal consideram que o ano de 2022 ficou dentro das expectativas, que eram positivas por conta da conjuntura econômica e do fim da pandemia. “Tivemos meses que surpreenderam, em especial no primeiro trimestre, e períodos não tão bons, principalmente a partir do 2º semestre…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…DO ANO

…mas a tendência para o fim do ano foi de crescimento no faturamento, mas estável nos volumes”, afirmou o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do DF (Sindiatacadista/DF), Álvaro Silveira Jr. Segundo ele, o auxílio governamental e o aumento da renda ajudaram, mas a inflação e a instabilidade política atrapalharam o cenário empresarial como um todo.

Fotos: Leo Aversa e Arquivo Pessoal