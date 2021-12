Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participa de almoço-debate do Lide Brasília

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez duras críticas à condução do Brasil durante a pandemia da covid-19, no almoço empresarial do Lide Brasília, que ocorreu ontem. Sem citar diretamente o presidente da República, Jair Bolsonaro, o senador mineiro afirmou que “na fase mais crítica da vida nacional, em vez de união, o Brasil experimentou o acirramento e as teses antagônicas, como se a discussão da doença fosse política”.

As declarações foram dadas durante a palestra O momento político e os desafios de um projeto de reconstrução nacional, proferida a mais de uma centena de empresários nos salões do Brasília Palace. Falando ainda da atuação do Congresso Nacional durante a pandemia, Rodrigo Pacheco destacou a aquisição de vacinas enquanto o Poder Executivo patinava na insegurança em relação aos contratos apresentados pelas primeiras empresas.

Além de analisar a conjuntura nacional durante a crise sanitária que já se arrasta há quase dois anos, Pacheco também fez duras críticas aos constantes atritos com a China. “É um erro estratégico hostilizar, como vemos alguns fazendo, uma grande parceira comercial. O Brasil depende mais da China do que ela de nós”, avaliou. Além disso, fez uma defesa do empresariado brasileiro, que não vê como inimigo dos trabalhadores.

Recém-filiado ao PSD e pré-candidato à Presidência da República, o presidente do Senado destacou a reforma do sistema político proporcional, prevendo que a enorme quantidade de agremiações políticas do momento atual seja reduzida para dez a 12 partidos em uma década. E fez uma defesa da democracia. “É impensável que se cogite algo que não seja o Estado democrático de direito e o respeito às instituições”, reforçou.

Antes da apresentação de Rodrigo Pacheco, ele e o presidente do Lide Brasília, o empresário Paulo Octávio, foram homenageados pelo secretário de Economia do DF, André Clemente. Os dois receberam a Medalha Mérito Economia, junto com outros representantes do setor produtivo. Outro laureado foi Edmar Mothé, CEO da BioMundo, empresa voltada à alimentação saudável. Ele recebeu o Prêmio Líderes do Brasil, categoria Brasília.

