Pré-estreia do filme Velozes e Furiosos movimenta Cine Drive-in

Na última terça feira (22), o Cine Drive-In recebeu convidados do mailing do promoter brasiliense Tiago Correia para assistir ao filme Velozes & Furiosos 9, da Universal Pictures. Na telona, muita ação com o casal Vin Diesel e Michelle Rodriguez nos papéis principais. O longa contou com trilha sonora da música Furiosa da cantora Anitta.

Wilma Magalhães e Tiago Correia

Seguindo todos os protocolos de segurança a sessão contou com 50% do espaço disponível para 200 carros e os convidados usaram máscaras. E para a noite ficar completa o combo pipoca e refrigerante não podia faltar. O filme Velozes & Furiosos 9 entra no circuito de cinema hoje (24), nos principais cinemas do Brasil.

Carolina Frota e Guilherme Campelo

Cosete Ramos, Ueliton Caetano e Denise Gebrim

Antônio Henrique Lucena e Maria Eduarda Rocha

Almir Ribeiro e Mirella Souza

Fotos: Guilherme Assunção e Gilberto Evangelista