Posse no TST, cegonha, holofotes e réveillon na coluna desta segunda-feira

CEGONHA

O empresário e diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, e a artista plástica Rosália Peixoto estão felizes com a chegada da primeira neta. Martina nasceu na semana que passou no Hospital Santa Helena, da Rede D’Or São Luiz, na Asa Norte. A pequena é a primeira filha da empresária Joana Peixoto e do jornalista brasiliense Gabriel Lisita.

VIRADA

Logo após lançar o seu calendário Metafísicos e se reunir com a família no Natal, o nutricionista dos poderosos de Brasília, Clayton Camargos, e o médico Caio Mendonça seguiram para o Rio. Devidamente acomodados no Copacabana Palace, eles passam a virada do ano na festa de réveillon do colecionador brasiliense Amador Outerelo, na Avenida Atlântica.

RÉVEILLON

O casal Wando e Gislene Borges por mais um ano abre a casa na Península dos Ministros, no Lago Sul, para um jantar intimista de réveillon. Encontro para 15 seletos convidados com cardápio criado exclusivamente para a noite pelo chef Pimentel. A ausência sentida será a da filha Larissa, que voltou a morar no apartamento da família em Paris.

ANFITRIÕES

O advogado Estenio Campelo e a mulher Ana Cristina seguiram no último fim de semana para Fortaleza, onde passam a virada do ano no apartamento da família no Condomínio Mandara, na concorrida praia de Porto das Dunas, ao lado do Beach Park. O casal receberá como hóspedes para a virada cearense os joalheiros brasilienses Rejane e Demar Castro.

Maria Helena Ibiapina e a filha Tarcila no almoço de Natal em ação de graças pela saúde de Maria Helena, que se recuperou da covid-19

HOLOFOTES

Os dentistas Mauro e Lorena Gontijo festejaram o Natal de maneira especial. Foi o primeiro na presença do filho Mateus. O pequeno, com poucos meses de vida, participou da cantata de Natal da presidência da República, no Palácio do Planalto. O bebê fez o papel de Jesus na manjedoura e ganhou elogios do presidente Bolsonaro e da primeira-dama Michelle.

GELO

O jardim do pátio do Hotel Plaza Athénée, em Paris, está coberto de gelo para criar uma pista de patinação de quase 100 metros quadrados, que ficará aberta até o último dia de janeiro de 2022. Destinado principalmente aos hóspedes do luxuoso hotel, a pista oferecerá às crianças, entre 3 e 12 anos, um lugar seguro para patinar com direito a um instrutor.

BALADA

A festa mais hypada do Rio de Janeiro desembarca em Brasília no início do próximo ano. A Arca de Noé chega a cidade em clima de pré-carnaval, em 5 de fevereiro. Em local ainda secreto, a balada promete cores, neon, glitter e muita música boa com open bar premium. As atrações musicais são um mistério mantido em total sigilo pela organização, com nomes de peso da cena musical.

Fotos: Fellipe Sampaio e Arquivo Pessoal