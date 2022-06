Posse em Brasília, segurança cibernética e camarote solidário na coluna do dia

O empresário potiguar Edmilson Pereira tomou posse esta semana em Brasília como presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (FEBRAC). O evento realizado no espaço Porto Real, às margens do Lago Paranoá, reuniu empresários do setor e amigos e familiares do novo presidente.

João Felipe e Solange Bezerra com Edmilson Pereira e Rafaela

SEGURANÇA…

Como parte dos eventos de comemoração dos 60 anos da UnB, a Embaixada do Japão promoveu o webinário “O Grande Jogo Cibernético: A Política Internacional Transformada pelas Tecnologias da Informação”. A palestra sobre segurança…

…CIBERNÉTICA

…cibernética a partir da perspectiva da geopolítica e geoeconomia foi ministrada por Tsuchiya Motohiro, professor na Universidade Keio e autor de Cibersegurança e Relações Internacionais, em língua japonesa com tradução para o português.

ANFITRIÃ

Lizete Ribeiro, dona da Rede Tauá de Hotéis, recebe para almoço com mailing de Tiago Correia na próxima terça-feira, no Lake’s Restaurante. Ocasião em que Lizete apresentará as instalações da unidade, como o centro de convenções recém-inaugurado.

ENCONTRO

Para promover a capacitação, o treinamento e a troca de experiências, o Unasíndico 2022 vai reunir em Brasília, nos dias 23 e 24 de setembro, especialistas em gestão condominial do DF. O evento, gratuito, deve reunir cerca de 3 mil síndicos.

CHEERS

Nesta quinta-feira (16), o Piselli Brasília, sob o comando do empresário Juscelino Pereira, celebra um ano na capital. Para comemorar a data, a casa receberá todos os clientes hoje com um welcome drink – uma taça geladinha de espumante.

CAMAROTE…

A 19ª edição do Camarote Solidário, promovido pela Agência Aids, que incentiva a solidariedade e o orgulho LGBTQIAP+ na Parada de São Paulo, vai contar com a transmissão de imagens aéreas ao vivo durante o evento, no próximo domingo (19).

…SOLIDÁRIO

O espaço tem por objetivo arrecadar alimentos para ONGs e instituições que acolhem pessoas vivendo com HIV/Aids e carentes em situação de vulnerabilidade social. A famosa Parada do Orgulho Gay acontece tradicionalmente na Avenida Paulista, em São Paulo.

REUNIDAS

Mulheres escritoras paranaenses participaram de uma foto histórica em frente à Biblioteca Pública do Paraná, com o objetivo de fazer um registro parcial da ocupação feminina no campo literário. A iniciativa levou o nome de Um grande dia.

Fotos: Arquivo Pessoal