Posse e condecoração, solteira e Rock in Rio entre os destaques da coluna

MELHOR IDADE

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, promoveu o acesso à cultura e ao lazer para idosos. Por meio do projeto Cine Viver 60+, o Cineflix, no JK Shopping, recebeu os espectadores que assistiram ao filme Evidências do Amor.

B’DAY

A juíza Cláudia Andrade recebe as amigas na noite desta terça-feira para uma comemoração especial. A noite irá celebrar a passagem de seu aniversário, ocorrido no último dia 8 de abril. O happy hour festivo promete movimentar a QI 13 do Lago Sul.

DESIGN

A designer e fotógrafa Kakau Lóssio estreia hoje, no Lago Sul, a sua primeira coleção de móveis autorais. Essência Candanga se inspira na arquitetura da cidade, incorporando materiais utilizados na construção da capital.

SOLTEIRA

A ex-primeira-dama e empresária Karina Curi está solteira. Ela e Marco Aurélio Cunha terminaram amigavelmente um namoro de cinco anos. No fim de semana, Karina marcou presença no aniversário da amiga Roseane Jordão, em São Paulo.

QUERO IR…

O Rock in Rio, em parceria com o TikTok, lançou uma promoção na plataforma que dá a chance de garantir um lugar na edição dos 40 anos do festival. A partir de hoje, os fãs poderão mostrar sua criatividade e paixão pelo evento…

…PARA O…

…respondendo o que você já viveu ou sonhou viver no #PlanetaRockinRio? As 25 pessoas que publicarem os vídeos mais criativos ganharão ingressos para o Rock in Rio. Os primeiros colocados ainda concorrem a ingressos vips.

…ROCK IN RIO

O público tem até o dia 19 de maio para publicar o conteúdo no aplicativo junto com a hashtag da ação. O festival está marcado para setembro, no Rio de Janeiro. O resultado será divulgado no dia 23 de maio, na página da promoção no TikTok.

ASSÉDIO…

Uma pesquisa espontânea realizada pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) nos Tribunais de Contas do Brasil revelou que 35% dos participantes afirmam ter sofrido assédio moral no local de trabalho e quase metade deles (47,6%) disseram ter presenciado…

…MORAL…

…outra pessoa da instituição sofrendo com uma conduta abusiva. Ainda segundo a pesquisa, aplicada por meio de questionário online, cerca de 15,7% dos participantes responderam já ter sofrido algum assédio sexual na instituição em que atuam.

…E SEXUAL

Para combater casos assim, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) vai realizar, no dia 2 de maio, o Corregedoria Day. O evento promovido pela Corregedoria do TCDF terá como tema O Combate ao Assédio no Ambiente de Trabalho.

Foto: Arquivo Pessoal