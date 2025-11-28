Pontão do Lago Sul inaugura decoração de Natal com evento

A magia do Natal chegou ao Pontão Lago Sul, com a inauguração oficial do Natal Imperial. O evento de abertura contou com a presença de convidados e a apresentação do músico Zéca Lima, fundador da Família Lima. O cantor e compositor embalou a noite com canções do seu projeto natalino, com variadas e conhecidas músicas tradicionais nacionais e internacionais que embalam esta época do ano.

Até o dia 6 de janeiro de 2026, o complexo de gastronomia e entretenimento de Brasília convida o público a mergulhar no verdadeiro espírito natalino com ações de solidariedade em um cenário majestoso. No dia 17 de dezembro, o Natal Imperial irá receber a Caravana de Natal Coca-Cola. Das 19h30 às 20h30, o Pontão do Lago Sul estará esperando a visita de Papai Noel, o Urso Polar e o comboio iluminado.

O Natal Imperial foi pensado para transportar o público para um cenário mágico e instigá-lo a criar memórias. A decoração, umas das mais aguardadas pelos brasilienses, este ano mescla as cores clássicas verde e vermelha com a sofisticação dos tons dourados, laçarotes de veludo e iluminação cênica. Vale destacar que o Pontão do Lago Sul é um dos principais espaços de lazer e entretenimento da capital.

A experiência do Natal Imperial tem início na entrada do Pontão com o pórtico iluminado. Um convite para o cenário mágico que aguarda os visitantes no Jardim de Eventos. Elementos natalinos clássicos, como papais noéis, renas, caixas de presentes e bolas coloridas, além de uma árvore de 14 metros que abriga o tradicional presépio, embelezam a festa. Um café com delícias da época e um carrinho com guloseimas Fini aguardam os visitantes do local.

A Casa do Papai Noel, uma tradição da decoração natalina do Pontão, é outro diferencial que instiga a imaginação do público presente. O cenário é de conto de fadas: com mobiliário renascentista, tapeçaria, lareira e muitos elementos lúdicos que as crianças adoram. É nela que o Bom Velhinho, acompanhado da sua assistente, Noelete, recepciona os visitantes.