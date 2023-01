Pioneira Wilma Pereira completa 95 anos recebendo homenagens da família

RETORNO

São muitos os brasilienses que estão na torcida para que o governador Ibaneis Rocha volte logo ao comando do Distrito Federal, sobretudo para continuar com a sua gestão que tem feito muitas melhorias na cidade. Torcida para a volta também da primeira-dama Mayara Noronha, para que retome os inúmeros trabalhos sociais desenvolvidos nas regiões carentes do DF.

PRIMEIRA-DAMA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na Argentina para a sua primeira viagem oficial como chefe de Estado, ganhando destaque na mídia da América do Sul. A grande surpresa para quem integra a comitiva é a primeira-dama Janja, que tem deixado uma ótima impressão por onde passa, em especial para os jornalistas que acompanham a viagem a Argentina e ao Uruguai..

ENDIVIDADAS

Cerca de 77,9% das famílias brasileiras ficaram endividadas no Brasil no ano passado. Número considerado recorde desde o início dos levantamentos iniciados no ano de 2010. Trata-se do quarto ano consecutivo no aumento do endividamento dos brasileiros. Os dados são de responsabilidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC.

NOVA LEI

Foi sancionada pelo Governo do Distrito Federal a lei que autoriza a criação de um programa voltado ao combate ao racismo religioso. A iniciativa tem como objetivo fortalecer ações de atendimento ao núcleo das tradições religiosas afro-ameríndias, que se constituem nas principais vítimas de intolerâncias religiosas, como preconceitos, ataques e violências, entre outros.

ANFITRIÕES

O advogado Marcos Joaquim Alves e a esposa, a empresária Mayra Perin, seguiram para Portugal, onde passam temporada em Lisboa. O casal está finalizando as obras do aconchegante apartamento que comprou na capital portuguesa. Na próxima semana, Joaquim recebe autoridades que participam do encontro do Lide em Portugal para almoços e jantares.

SEGREDO DO CHEF

O Clube de Permuta realiza hoje o primeiro almoço de negócios do ano. Na programação do evento temático Segredo do Chef, o destaque será a palestra com o empresário Ricardo Resstel, associado do Clube de Permuta, além das delícias do restaurante Manzuá. Os convidados serão recebidos pelos sócios do Clube, Francisco Nunes, Alexandre Guerra e Murilo Hypólito.

URGÊNCIA

O GSH Banco de Sangue de Brasília está fazendo um apelo à população do DF para que se sensibilize sobre essa causa pela vida e doe sangue. Neste mês de janeiro, a unidade vem recebendo apenas cerca de 40 doações por dia. O ideal, no entanto, são 80 coletas diárias, para que se possa atender com equilíbrio e segurança às demandas hospitalares da capital federal.

BALADA

A festa carioca Arca de Noé já tem data para aterrissar em Brasília: 1º de abril. Em sua 5ª edição no Distrito Federal, o brasiliense vai poder conferir toda energia, cores e alegria da experiência com oito horas de open bar, parque de diversão, performances circenses e lojas. Além de muita música, é claro, com DJs de várias partes do Brasil.