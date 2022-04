Pedido de casamento, musa da Sapucaí e muito mais na coluna de hoje

ENCONTRO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, terá no dia 22, próxima sexta-feira, uma audiência especial com o presidente global do Facebook e Instagram, Nick Clegg. O encontro será por videoconferência e um dos assuntos da tarde será a eleição.

A MÃO…

A coluna se solidariza com o colega jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo, e seus familiares, pelo bárbaro crime que foi vítima. O comunicador levou dez facadas em uma tentativa de latrocínio perto do apartamento onde mora, no Sudoeste. Felizmente ele segue em recuperação na UTI do Hospital Brasília, no Lago Sul.

…DE DEUS

Que o peso da lei caia sobre os responsáveis, sendo um menor de idade, acusados desta barbaridade que chocou o Brasil. Graças a Deus, aos primeiros socorros prestados pelos vizinhos, pelo Corpo de Bombeiros, e pelo atendimento emergencial no Hospital de Base, Gabriel conseguiu se livrar da morte.

Ângela Vidal Martins, irmã do ministro Ives Gandra; a embaixadora do Líbano, Carla Jazzar; Bertha Pellegrino; a embaixatriz e o embaixador da Bélgica, Siobhan Herman-King e Patrick Herman; e Marcela Passamani no jantar em comemoração aos quatro anos de missão diplomática do casal belga no Brasil

INFLAÇÃO

Efeitos da pandemia e da crise econômica enfrentada pelo Brasil, que fez a inflação subir, sendo considerada a maior em duas décadas no país, está deixando o brasileiro mais pobre. Um dos itens de maior necessidade, a cesta básica, alcançou um aumento de quase 50% se comparado ao ano de 2020, pré-pandemia. Triste!

PEDIDO ACEITO

O empresário Eduardo Lira escolheu São Paulo, especificamente o recém-inaugurado Rosewood São Paulo Hotel, para pedir a influenciadora digital Flay Leite em casamento na semana que passou. Em uma das suítes do cinco estrelas, com bolo assinado pelo The King Cake e champanhe Dom Pérignon geladinho, o pedido foi feito.

Flay, que na ocasião ganhou um anel de diamante da joalheria DIO, ficou emocionada e aceitou o pedido do amado, que é um dos principais empresários de Brasília e filho do ex-senador Raimundo Lira. A festa de noivado será em Brasília e o casamento na nova casa do casal em construção na Península dos Ministros.

FESTA

O estudante universitário Eustáquio Filho comemora na sexta-feira (22), os seus 21 anos com festão em Brasília. Ele recebe 200 convidados na casa da família, no Park Way. A decoradora Valéria Leão assina a decoração da noite, que promete impressionar pela tecnologia. As atrações estão sendo guardadas a sete chaves.

SINGLE

Notícia boa para o mundo musical no Brasil. Clarins da Coragem, o primeiro single do álbum Língua Brasileira, de Tom Zé, será lançado no próximo dia 22 nas plataformas digitais e também no Sesc Digital. A obra que traz o selo do Sesc conta com a direção artística de Felipe Hirsch e a produção musical do expert Daniel Ganjaman.

A influenciadora digital Silvia Braz é presença confirmada na Marquês de Sapucaí na sexta-feira e sábado, no Camarote Número 1, onde será uma das musas do espaço

AGITO

Moda, música, arte e geek no mesmo local. Essa é a proposta da Superdose Chilli Beans, evento hoje em São Paulo, com shows de Ludmilla, Gabriel O Pensador e Heavy Baile, além das presenças do ator Caio Castro e da influencer Viih Tube. O tema será As possibilidades infinitas da união da tecnologia com o ser humano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

B’DAY

A semana começa em clima de comemoração com muitas mensagens especiais e telefonemas para os amigos aniversariantes de hoje: empresário Iran Valença, empresário e fotógrafo Célio Costa, socialite Jacqueline Freire, empresária Isabela Guerra , jornalista Gilberto Evangelista e a empresária Vivien Bonicelli.

Fotos: Marcelo Chaves e Arquivo Pessoal