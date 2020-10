Paula Mourão, esposa do vice-presidente Hamilton Mourão, participa de encontro solidário

PUBLICIDADE

Se destacando em Brasília pelas inúmeras obras sociais que têm apoiado na capital, Paula Mourão, esposa do vice-presidente Hamilton Mourão, se reuniu com algumas amigas mais próximas, na semana que passou, para conversar a respeito de projetos filantrópicos. O encontro, no Sudoeste, contou com todos os cuidados por conta da pandemia do novo coronavírus.

Na última ação, para o Dia da Criança, Paula, com a ajuda de amigas como Carmen Minuzzi e Mônica Cortopassi, entre outras, arrecadou mais de 800 brinquedos e cerca de cinco mil kits de guloseimas com 38 itens cada. Crianças carentes de regiões pobres do Distrito Federal foram beneficiadas com a campanha. Para o final do ano, outra ação já está sendo pensada. Na foto em destaque, Paula entre Aurinete Leite, Mônica Cortopassi, Carmen Minuzzi e Bertha Pellegrino.

Agressora

Estarrecedoras as imagens mostradas pelo Fantástico, na Globo, da embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro, agredindo inúmeras vezes e em diferentes ocasiões, a funcionária filipina da embaixada, que prestava serviços domésticos. Chega a dar náuseas o vídeo. O governo filipino ordenou o retorno da diplomata, que merecia ser expulsa do Brasil.

Cardápio

Previsto para abrir no primeiro semestre deste ano no Shopping Venâncio, em Brasília, o restaurante Jamie’s Italian, do chef-personalidade Jamie Oliver, só agora, por conta da pandemia de covid-19, pretende iniciar o seu funcionamento na capital. A casa já está finalizando os últimos detalhes para a abertura, que de acordo com fontes da coluna, será no mês de novembro.

Semana…

A Embaixada da Itália em Brasília promove no próximo dia 29, das 9h às 17h, em seu estacionamento externo um “drive thru” para o descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos. Os interessados poderão entregar aparelhos (como computadores, telefones celulares, carregadores de bateria e pequenos eletrodomésticos) aos operadores da cooperativa Metarreciclagem.

…lixo zero

Os resíduos de elétricos e eletrônicos são tanto uma fonte de poluição, quanto um recurso de materiais úteis e recuperáveis para uso posterior. Os equipamentos entregues que apresentem as condições serão recondicionados e posteriormente doados aos alunos das escolas públicas do Distrito Federal. Caso contrário, serão reciclados corretamente.

Merecido

O advogado brasiliense Guilherme Campelo será homenageado em uma sessão solene para a entrega de Título de Cidadão Canedense, na presidência da Câmara Municipal de Senador Canedo, em Goiás, dia 30. A honraria foi proposta pelo vereador Sérgio Bravo Júnior. Guilherme receberá pessoalmente o título, ao lado do pai, o também advogado Estenio Campelo.

Dose dupla

As empresárias Fabiani Christine, Khenia Gomes e Gabriela Alcoforado recebem formadores de opinião no dia 6 de novembro, para um almoço típico de Natal. Na ocasião, Fabiani apresentará a coleção natalina da RememBear. Já Khenia lançará o cardápio e as caixas de Natal do Degustare Buffet. Gabriela por sua vez, as novidades da Vinalla Vinhos.

Confiança

O Índice Anual do Estado da Ciência (State of Science Index – SOSI), pesquisa global que divulga as percepções da população em relação à ciência, mostrou que a confiança na ciência aumentou em meio à pandemia global. Estudo encomendado pela 3M revelou que 88% dos brasileiros acreditam que a ciência tornará suas vidas melhores nos próximos 10 anos.

Atitude

Solidária à questão ambiental, Gisele Bündchen doou R$ 100 mil por meio do seu Fundo Luz Alliance na BrazilFoundation para a campanha de captação de recursos para a criação de duas equipes permanentes e aparelhadas de brigadistas para atuarem na prevenção e no combate a incêndios no Alto Pantanal.

Foto: Marcelo Chaves