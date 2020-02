ParkShopping faz doação para o Instituto Doando Vida

PUBLICIDADE 

Depois de um mês de férias, as crianças estão de volta ao Instituto Doando Vida. E elas tiveram uma grande surpresa ao encontrar a Organização Não Governamental (ONG) ainda mais colorida, com novos amiguinhos, além da visita de pessoas que ajudaram a promover uma ação que trouxe, recentemente, vários benefícios aos pequeninos que vivem em situação de extrema vulnerabilidade na Chácara Santa Luzia e Cidade Estrutural.

Entre os presentes estavam o superintende e a gerente de marketing do ParkShopping, Marcelo Vieira e Natália Vaz (foto). Eles foram até o local para entregar um cheque simbólico com o valor arrecadado pela Roda Gigante do Grande Natal do shopping. O brinquedo, que fazia parte da decoração natalina, arrecadou em 54 dias de funcionamento nada menos do que R$ 136.600,60, fruto da bondade de quase vinte e três mil clientes.

Foto: Arquivo Pessoal