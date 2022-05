Parceria com a UNESCO, popularidade e encontro no STF na coluna do dia

A presidente do Instituto Nelson Wilians, Anne Wilians, teve um encontro especial com a diretora e representante da UNESCO no Brasil, Marlova Noleto. Na ocasião, foi assinada uma parceria de cinco anos para a implementação do projeto Educação para a Cidadania Global para o Estado de Direito: Apoiando uma Cultura de Legalidade e Respeito aos Direitos Humanos.

POPULARIDADE

Durante o Festival Micarê, realizado no fim de semana ao lado do Estádio Mané Garrincha, as presenças do ex-governador José Roberto Arruda e da ex-ministra e pré-candidata ao Senado, Flávia Arruda, chamavam a atenção. No camarote do evento, até fila se formou de pessoas para falar com Flávia, que se mostrou simpática.

EM MONTEVIDÉU

O ministro das Relações Exteriores Carlos Alberto Franco França, aterrissa hoje em Montevidéu para reunião com o ministro de Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo. Entre os assuntos abordados estará a modernização do Mercosul. O Brasil ocupa papel de destaque no comércio exterior uruguaio.

NOVO INTEGRANTE

Marcado para hoje o evento de recepção do Partido Socialista Brasileiro (PSB) ao deputado professor Israel Batista. Estarão presentes o presidente do PSB, Carlos Siqueira; o presidente do PSB/DF, Rodrigo Dias; a deputada federal Tabata Amaral, além do deputado federal Marcelo Freixo, entre outros nomes conhecidos da política.

LANÇAMENTO

Celebrando 30 anos, a Casa Cor Brasília, que acontecerá de 3 de setembro a 30 outubro, na Arena BRB Mané Garrincha (Estádio Mané Garrincha), como a coluna adiantou em primeira mão, terá 40 ambientes tendo como tema Infinito Particular. O lançamento oficial acontecerá amanhã, às 15h, com a apresentação do projeto.

ENCONTRO NO STF

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, tem uma audiência marcada para esta terça-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O encontro será realizado no gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal. Entre as pautas que prometem ser abordadas no encontro, com certeza estará a eleição de outubro.

CULINÁRIA…

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o kimchi é um dos maiores expoentes da cultura coreana e base da alimentação daquele país. O preparo, que tem as hortaliças como base, está presente em todas as refeições, tanto como acompanhamento quanto como ingrediente para outros preparos na Coreia do Sul.

…COREANA

Como forma de aproximar os brasileiros da tradicional iguaria, a Embaixada da Coreia do Sul no DF criou o Festival de Kimchi em Brasília, de 6 a 15 deste mês com a participação de 11 renomados restaurantes da cidade com diferentes vertentes culinárias. Os preços variam de R$ 39 a R$ 160. As delícias prometem surpreender.

ARTE NO JARDIM

Os jardins do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília ganharão no próximo dia 7, obra inédita assinada pelo artista Hélio Oiticica, responsável por revolucionar as artes visuais brasileiras. É A Invenção da Cor: Magic Square #3. Trata-se do terceiro Magic Square existente no mundo, o segundo aberto à visitação pública.

BEM NA FOTO

As lentes brasilienses do fotógrafo Anderson Marques estarão presentes no maior congresso de fotógrafos da América Latina. O profissional foi convidado pela Wedding Brasil para ser um dos palestrantes do palco principal do evento, em São Paulo, começando hoje e terminando quinta-feira, no Pro Magno Centro de Eventos.

Foto: Arquivo Pessoal