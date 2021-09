Para crianças carentes, dose dupla, agressão, luto e novo mandato

DOSE DUPLA

A coluna Marcelo Chaves celebra dez anos no mês de outubro. O titular da coluna também completa 20 de jornalismo e de atuação no Jornal de Brasília. Por conta da data, novidades estão programadas para o próximo mês. Aniversário especial celebrado com o leitor.

LUTO

A coluna se solidariza com o ex-governador José Roberto Arruda pelo falecimento de sua mãe, dona Liquita. Mineira de Itajubá, ela faleceu ontem. A ministra Flávia Arruda fez uma emocionante homenagem à sogra com um texto carinhoso em sua conta no Instagram.

CINCO DÉCADAS

O cerimonialista Marcelo Pimenta, um dos principais e mais requisitados de Brasília, comemora nesta segunda-feira, 50 anos. Para celebrar a data ele recebe convidados para um culto em ação de graças. O encontro está marcado para às 20h, no Espaço da Corte.

CORRIDA

Estão abertas as inscrições para a Corrida do Sejuquinha, promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania, no dia 12 de outubro, no Centro Olímpico do Corpo de Bombeiros. O objetivo é comemorar o Dia das Crianças estimulando a aprendizagem lúdica e também a diversão.

AGRESSÃO

Muito triste constatar que as agressões às mulheres continuam no Brasil, em especial por Brasília. Recentemente, vídeos de uma integrante do circuito social da capital sendo agredida, bem como fotos dela com hematomas, têm circulado pelo zap.

NOVO MANDATO

Com disposição e vontade de trabalhar pelo Rio de Janeiro, sua cidade natal, o deputado federal Júlio Lopes, querido pelos colegas parlamentares, retornou ao mandato. Lopes foi um dos campeões em envio de recursos ao estado em seus mandatos como parlamentar.

FANTASIAS

O empresário francês radicado no Brasil, Alexis de Vaulx, através da Incentivo Brasil, inaugura no dia 3 de dezembro, na França, a grande exposição de fantasias do carnaval do Rio, no Centro Nacional de Figurino de Cena em Moulins. A mostra ficará em cartaz até 30 de abril de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BATE-PAPO

O fundador da Wikipédia, Jimmy Wales, será o entrevistado de amanhã, 28, do apresentador Marcelo Tas, no programa #Provoca da TV Cultura, às 22h. No bate-papo eles conversam sobre fake news, desinformação na internet, fake news sobre a Covid-19 e muito mais.

Foto: César Rebouças