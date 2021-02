Palestra: ex-secretário Francisco Araújo fala sobre fé e ação

Grande investidor de Dubai, um sheik árabe está procurando um hotel para comprar em Brasília. Com a crise brasileira e o real entre as moedas que mais se valorizaram no mundo, representantes do milionário dos Emirados Árabes estão sondando algumas propriedades para comprar na capital federal.

Já tem até corretora fazendo os contatos com hoteleiros e empresários da cidade. O valor reservado para a transação está na casa dos R$ 130 milhões. O grupo também está procurando outras propriedades para comprar no Distrito Federal. Tendência que promete ser cada vez mais frequente na cidade.

Foto: Arquivo Pessoal