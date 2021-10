Outubro Rosa, navegando, príncipe que virou sapo, na roda e homenagem

PRÍNCIPE…

Uma figura querida de Brasília estava contando uma história dia desses sobre o executivo de um banco da capital. Solteira, sendo cortejada por ele, ela aceitou um convite para viajar para Alto Paraíso. Educado, e deixando claro que a pretendente era convidada e que haveria surpresas no destino, ela seguiu feliz para a cidadezinha.

…QUE VIROU…

Como prometido, a viagem foi cheia de surpresas e muitos mimos. O casal voltou bastante satisfeito e em sintonia. No dia seguinte ao retorno, ela recebeu uma mensagem do pretendente. Achando que seria um bom dia acompanhado de uma linda mensagem, em vez da mensagem ele mandou um arquivo em PDF. Ao abrir era uma planilha cuidadosamente feita.

…SAPO

O material trazia de um lado o nome dele, do outro o nome dela. E dividido entre os dois, todos os gastos do casal, incluindo hotel, gasolina, restaurantes e até as águas minerais consumidas. Surpresa, já que havia sido convidada, a fofa tomou fôlego, fez um pix e mandou o comprovante para o amado, que ao convidá-la para um outro encontro, ganhou um block.

Empresária Teresa Perez e o diretor-geral do Plaza Athénée, François Delahaye, no evento de abertura da Duco France, em Paris

NAVEGANDO

Vem aí mais um evento criativo na cidade. É o ExpoBoat Porto Dasluli, que promete trazer moda, gastronomia e música em um flutuante que navegará pelas águas do Lago Paranoá. Serão duas edições com lançamento no mês de novembro. Expositores de diversos segmentos levarão os seus produtos para um barco com muita música, drinques e petiscos.

ATRAÇÃO

Ana Carolina e Elba Ramalho são as grandes atrações do retorno do projeto VIBRAR, em novo local, no Arena Lounge, no Estádio Nacional, 100% coberto. As cantoras e compositoras icônicas na MPB se apresentam no sábado, 23, e no domingo, 24. A coluna já adianta que Ana Carolina está super ansiosa e animada para o seu retorno aos palcos de Brasília.

POR AQUI

Quem deu rasante em Brasília foi o empresário francês radicado no Brasil, Alexis de Vaulx. Responsável pelo Camarote + Brasil no carnaval do Rio, Alexis teve agenda movimentada. Na capital ele gravou o programa Na Intimidade do Chef, com o chef Diego Gebrim e se encontrou com a embaixadora do Líbano, Carla Jazzar, que o recebeu para um jantar.

NA RODA

A ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, será a entrevistada do programa Roda Viva, na próxima segunda-feira, na TV Cultura. A advogada e militante em defesa dos recursos naturais do planeta fará uma análise das perspectivas da Conferência da ONU para o Clima, a COP 26, que acontece do dia 31 deste mês até 12 de novembro, no Reino Unido.

Anna Paola Frade, Margarida Kalil, Crescia Morais, Gislene Borges, Amador Outerelo, Mônica Sousa e Rita Amaral em almoço festivo na Fazenda São Bento do Tesouro

HOMENAGEM

A procuradora Lenir Fonseca desembarca no dia 29 em Porto Velho, Rondônia, por um motivo muito especial. Acompanhada da família, ela prestigia a inauguração do Centro Cultural de Documentação Histórica Desembargador Hélio Fonseca. Prédio com o nome do saudoso desembargador, de quem Lenir é viúva. O desembargador Paulo Mori será o anfitrião.

ROMPIMENTO

Chegou ao fim a parceria entre Debora Morais e o estilista de Brasília, Kadu Fonseca. O rompimento da parceria iniciada em 2018 foi anunciado este mês. O vínculo entre os dois, de acordo com uma das partes, era apenas de sublocação da loja e do acervo da estilista. Agora, cada um está seguindo um caminho diferente dentro de suas áreas.

MENU

Para celebrar a gastronomia brasileira e o início da retomada do setor, o Projeto Fartura – Gastronomia do Brasil realiza o Festival Fartura Gastronomia Du Brasil. A chef Giovanna Grossi, do restaurante Animus, foi convidada para participar da edição em Brasília, promovendo um jantar a 4 mãos com o chef Marco Espinoza no restaurante Sagrado Mar.

