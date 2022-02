Os 120 anos de JK, trabalhos abertos e escândalo no Lago Sul na coluna

A presidente do Memorial JK, Anna Christina Kubitschek Pereira, neta do ex-presidente e fundador de Brasília, Juscelino Kubitschek, está com um objetivo para a comemoração dos 120 anos de seu avô no dia 12 de setembro. Anna Christina pretende entregar a coleção completa dos discursos proferidos por

Atualmente, faltam discursos de 1959 e de 1960. Além disso, é provável que haja uma cerimônia oficial no Senado, parceiro no projeto. Também haverá a tradicional homenagem na Câmara Mortuária pelos 120 anos. Marido de Anna Christina, o empresário Paulo Octavio está apoiando a esposa no projeto.

ESCÂNDALO

Está repercutindo na cidade a prisão do empresário Gianmarco Marchetti, 50 anos, dono do San Marco Hotel, preso ontem pela Polícia Civil do DF. Ele foi acusado de possuir e manter material pornográfico infantil em sua mansão no Lago Sul. Aos policiais, no momento da prisão, Marchetti afirmou que o material era para “deleite pessoal”.

TRABALHOS…

Na abertura do ano legislativo, ontem, o Congresso Nacional recebeu os parlamentares com todos os cuidados possíveis por conta da pandemia. A Casa tem um índice enorme de contaminação de covid-19 entre servidores do local. O ministro do STF Luiz Fux foi o que mais usou álcool em gel durante a sessão de abertura.

…ABERTOS

No plenário, o presidente Jair Bolsonaro fingiu não ver o deputado federal Luis Miranda. A recíproca foi a mesma. O parlamentar brasiliense foi o responsável, ao lado do irmão, por revelar na CPI da Pandemia as suspeitas nas negociações para a compra da vacina Covaxin, assunto que caiu como uma bomba dando muito pano pra manga.

AGENDA TARSILA

Maior plataforma sobre o Modernismo no Brasil, a Agenda Tarsila possui mais de 400 eventos presenciais e também virtuais relacionados à comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. A iniciativa é da Secretaria de Cultura de São Paulo, com produção assinada pela Organização Social Amigos da Arte.

PATRIMÔNIO…

Foi realizado com sucesso o ato de devolução ao Brasil do fóssil de crânio da espécie Pterosauria que estava sob os cuidados provisórios do Instituto Real de Ciências Naturais da Bélgica. O ato deu início ao processo de repatriação da Bélgica para o Brasil do fóssil, que é originário da Bacia do Araripe (Ceará).

…ARQUEOLÓGICO

O fóssil é protegido pelo Código de Mineração e pela Convenção da Unesco sobre as ‘Medidas para Proibir e Impedir a Importação, a Exportação e a Transferência de Propriedade Ilícita de Bens Culturais’. O importante patrimônio arqueológico brasileiro ficará exposto no Museu de Ciências da Terra, que fica localizado no Rio de Janeiro.

Foto: César Rebouças