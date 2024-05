O sim de Daniela Menezes e Wonder Jarjour

O último fim de semana foi marcado por um dos mais belos e emocionantes casamentos da temporada em Brasília. Com cerimônia religiosa realizada no Santuário Dom Bosco, celebrada pelo padre João Carlos, o casal de empresários Wonder Jarjour e Daniela Menezes disse sim na presença de 500 convidados, entre familiares e amigos.

Os noivos Daniela Menezes e Wonder Jarjour entre os pais Roseli e Caio Múcio de Menezes e Marines Santos

Uma das cenas mais emocionantes da cerimônia foi a da filha do casal, Helena Jarjour, de pouco mais de quatro meses, com as alianças, carregada no colo pela avó materna, Roseli de Medeiros, até o altar, ao encontro dos pais e do sacerdote celebrante. O momento levou tanto os noivos quanto parte dos convidados presentes na igreja às lágrimas.

Gustavo Andrade e Rafaela Vilasboa

Usando uma linda criação do estilista Fernando Peixoto, Daniela na companhia do marido seguiu, assim como os convidados, para a aguardada recepção no Espaço da Corte. A noite de festa, com cerimonial impecável de Fernanda Domareski, surpreendeu logo na entrada os convidados, tamanha a beleza da decoração dos salões.

Léo Bijus, Isabelle Jabour, Marcelo Cunha e Sila Kuiava

Para honrar as origens do noivo Wonder Jarjour, uma banda árabe tocou na chegada do casal ao palco. Neste momento, ao cumprimentar os convidados e agradecer pela presença, ele, filho caçula do empresário Abdalla Jarjour (1946 – 2020), homenageou o pai com palavras de saudades, enquanto o telão exibia fotografias do patriarca.

Monya Jarjour e Geraldo Felipe

A grande atração musical da noite foi a dupla César Menotti e Fabiano, alternando canções próprias com sucessos nacionais de outros artistas. A dupla também interagiu com os noivos desejando felicidades no casamento. Já perto das 3h da manhã, a brasiliense Adriana Samartini movimentou a pista de dança com a sua potente voz.

Thais Adas, Renata Godoy e Diego Gebrim

Melissa Gontijo e Carlos Gurgulino

Eduardo Pedrosa e Laryssa Amaral

César Menotti & Fabiano animou a festa

Fotos: Plínio Ricardo e Marcelo Chaves