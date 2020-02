O melhor e o pior look do tapete vermelho do Oscar 2020 escolhido por jurados do JBr

PUBLICIDADE 

Todos os anos é o mesmo frisson. Os olhos do mundo se voltam para a cidade das estrelas, Los Angeles, para a entrega do prêmio mais cobiçado do cinema mundial, o Oscar. O tapete vermelho, então, é uma das sensações e um dos momentos mais esperados, assim como a premiação.

Como a coluna faz tradicionalmente, convidamos formadores de opinião das mais diferentes áreas, mas com alguma ligação com a moda e o cinema, para selecionar a produção mais bonita e também a mais feia da noite de premiação. As escolhas e o motivo de cada um você confere logo abaixo.

Duda Portella Amorim – influenciadora digital

“Natalie ganhou não apenas pelo seu vestido belíssimo, chique e adequado para o Oscar, mas porque homenageou cineastas mulheres que não receberam indicações. A capa preta foi um manifesto elegante.”

Leonardo Resende – jornalista

“Ela soube usar muito bem a capa que teve a melhor licença poética possível: a do engajamento político. Sem falar que o bordado dourado complementou o preto do vestido. Natalie era a mais elegante.”

Ana Paula Ávila – empresária da moda

“Além de estar linda e elegante em um look CD Haute Couture, Natalie Portman apareceu na noite com uma capa cheia de nobreza, onde homenageava as diretoras que não foram indicadas (obra da Maria Grazia Chiuri).”

Bruno Anderson – empresário da moda

“Kristen Wiig foi muito infeliz com a escolha de sua produção. Apesar da cor chamar a atenção, o modelo escolhido pela comediante foi um tanto esquisito. Não agradou pela ousadia. Sem dúvida ela deixou de fazer bonito.”

Eliane Rocha – empresária da comunicação

“O modelo de Kristen tinha capa e um trabalho nas laterais que lembra papel crepom. Brincos, sapatos e as luvas foram o golpe mortal na produção de um vestido que nem de longe lembra os icônicos Valentinos.”

Kadu Fonseca – estilista

“A atriz Kristen Wiig, mesmo usando Maison Valentino – Verão 2020, de fato não foi feliz com a escolha. Uma modelagem que não favoreceu nem um pouco a sua silhueta. Realmente decepcionou e não agradou.”

Fotos: Arquivo Pessoal