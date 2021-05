O dia dela, segredo do sucesso, talk show e novo lar

Cláudia Pereira, publicitária talentosa de Brasília, completa hoje mais um ano de vida recebendo os cumprimentos do irmão Paulo Octavio e da cunhada Anna Christina Kubitschek (foto).

SEGREDO… O escritório de investimentos Messem, único eleito pela XP Investimentos três vezes como melhor assessoria do Brasil, projeta fechar o ano com R$ 1,2 bilhão sob custódia na filial de Brasília. Aberta há um ano e meio, a unidade da capital conta com equipe de 17 colaboradores e está na QI 11 do Lago Sul.

…DO… “Queremos aumentar o número de colaboradores na cidade, nossa visão de crescimento é para esse ano, mas também pensamos a médio prazo, em consolidar como o maior escritório de Brasília. A operação local alcançou os objetivos de crescimento e nível de satisfação dos mais de 700 clientes, em 2020”, disse Felipe Pandolfo, um dos sócios.

…SUCESSO A Messem possui R$ 15 bilhões sob custódia no país e estima fechar o ano com R$ 22 bilhões. Atualmente possui 9 filiais, distribuídas entre vários estados, entre eles o DF, e com previsão de abertura em outras cidades pelo Brasil. A empresa nasceu em 2007, em Caxias do Sul, sendo um dos primeiros escritórios da XP.

TALK SHOW Três nomes do jornalismo nacional, os irmãos Chico e Carlos Caruso, do Grupo Globo, e Alexandre Garcia, da CNN Brasil, estarão reunidos dia 14, na 100ª edição do talk-show virtual No Alvo com Eron Falbo. Comandado pelo músico brasiliense Eron Falbo, o encontro colocará em pauta as polaridades presentes na política e a pandemia no país.

NOVO LAR Recém-instalada em Port of Spain, no Caribe, onde acompanha o marido, o embaixador brasileiro Rodrigo Amaral, a embaixatriz Lais Amaral já começou a organizar a mudança do casal e a fazer as primeiras amizades no país. Lais planeja visitar Brasília em agosto e matar a saudade do filho Thiago, que não encontra há dois anos.

ROLHA A Embaixada da Argentina no Brasil promoveu um evento na tarde de ontem, apenas para o público feminino. Encontro para a degustação de vinhos produzidos exclusivamente por vinícolas comandadas por mulheres. O acontecimento contou com cerca de 20 convidadas, entre elas as jornalistas Fabiana Ceyhan, Claudia Meireles e Liana Sabo.

MINISTRA O Sindiatacadista-DF realizará quinta-feira, uma reunião com a ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Flávia Arruda, para solicitar a aprovação de um Projeto de Lei Complementar no Congresso em caráter de urgência. A medida prorroga por 15 anos os incentivos fiscais voltados aos estados e DF para empresas comerciais.

TENDÊNCIAS O arquiteto e cineasta belga Lionel Jadot é um dos participantes do Café com Europa, evento que dá a largada para a XVII Semana da Europa. Com o tema Humano + Design + Natureza, aliando o Design Sustentável à Arquitetura, serão dois dias de webinar (12 e 13 de maio), com outros designers e arquitetos da Europa e também do Brasil.

Foto: Arquivo Pessoal