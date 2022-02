Novo talento, um não à violência, primeira do ano e tempero baiano na coluna

TEMPERO BAIANO

O portal Alô Alô Bahia e a promoter Licia Fabio reúnem convidados para almoço especial no próximo sábado, em Trancoso-BA. O evento, para executivos e empresários, será realizado no restaurante Maritaca, de Márcia Taliberti, na entrada do Quadrado. O publicitário baiano Nizan Guanaes é uma das presenças confirmadas.

ELEIÇÕES 2022

As articulações para as eleições de outubro já movimentam os bastidores da Câmara Legislativa do DF. Nos próximos dias os deputados distritais Delegado Fernando Fernandes (ex-PROS) e Guarda Jânio (PROS) devem embarcar, oficialmente, no partido Republicanos. Troca de partido que promete se intensificar na Casa.

TELAS E PALCOS

Felipe Hintze está com agenda intensa de trabalho. O ator entrou para o elenco de Quanto Mais Vida Melhor, trama das 19h, da Globo, como o delegado Torres. No teatro, está em cartaz em Névoa, no Teatro Vivo em São Paulo e no cinema acabou de rodar Consequências Paralelas, filme de ficção científica.

PRIMEIRA DO ANO

Os empresários Roberto Corrieri e Antonio Aversa são os responsáveis pela feira

Hoje e amanhã estará ocorrendo mais uma edição da feira Mercato Antiguidade + Arte + Design, promovida pelos empresários Roberto Corrieri e Antonio Aversa, no Shopping Gilberto Salomão, no Lago Sul. Trata-se da primeira edição de 2022, trazendo o melhor da arte, da antiguidade e da joalheria para Brasília.

UM NÃO À VIOLÊNCIA

Samambaia vai parar por um minuto em respeito à vida das crianças e mulheres, hoje, às 16h. Todos os profissionais das escolas da Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Samambaia e instituições parceiras vão aderir ao minuto de silêncio. Haverá um manifesto no estacionamento ao lado do Caic Helena Reis.

O protesto ocorre após seguidos casos de violência ocorridos na cidade e faz parte de um projeto de intervenção e de educação para o enfrentamento da violência. Participam da mobilização o Projeto Renascer, a Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, o Mais de Nós e o Eu Me Protejo, entre outras ONGs.

TAPUME DO BEM

A solidariedade está presente no JK Shopping através de campanhas sociais. E dando continuidade ao projeto Tapume do Bem, localizado no Piso L2, o centro de compras convida todos a participarem da iniciativa doando roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis. Instituições do DF e do Entorno serão beneficiadas.

Fotos: César Rebouças e JP Rodrigues