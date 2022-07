Novo desembargador, sunset party e casamento em Alagoas na coluna do dia

POIS É

Dia desses recebi o telefonema de uma leitora da coluna, empresária da cidade casada com um procurador, alertando sobre uma “pessoa” da capital que deu um tombo financeiro de R$ 50 mil nela. O marido quase entrou no conto do vigário.

ENCONTROS…

Presidente do Superior Tribunal Militar, o ministro Luís Carlos Gomes Mattos, recebeu ontem a visita do advogado Renato Costa à sede da Corte no DF. No encontro, conversaram sobre os desafios da Justiça Militar da União.

…IMPORTANTES

Nas últimas semanas, Costa encontrou presidentes de importantes tribunais, como o ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e Cruz Macedo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Contagem regressiva para a celebração da união dos empresários Tatá Canhedo e Diego Pessoa entre os dias 13 a 15 de outubro, em São Miguel dos Milagres, Alagoas

CEVICHE

O embaixador do Peru no Brasil, Rómulo Acurio, recebe convidados na próxima quinta-feira (28), para a comemoração da data nacional peruana, no ano do Bicentenário da Independência do Brasil. Encontro para um pequeno grupo.

NOVO…

Com presença confirmada de várias autoridades dos Três Poderes, o advogado e ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do DF, Jackson Di Domenico, lança o livro Justiça, Paz e Felicidade – O Poder das Virtudes…

…LIVRO

…no dia 2 de agosto, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A publicação tem apresentação do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, e prefácio assinado por Rossini Corrêa, professor e conferencista internacional.

SAÚDE

O Grupo Sabin abriu inscrições gratuitas para o curso online Medicina Diagnóstica Interação Clínico-Laboratorial. As aulas serão voltadas para estudantes de Medicina que cursam do 9º ao 12º semestre e também médicos residentes.

O presidente do TJDFT, Cruz Macedo, e o novo desembargador Carlos Pires durante a posse realizada no tribunal

CULTURA

O Território Criativo 2022 chega às macrorregiões do DF levando conhecimento para os profissionais da cultura. Com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o projeto começa amanhã, no Recanto das Emas.

SUNSET

O empresário brasiliense Thiago de Paula (foto) promoveu no último sábado uma animada sunset party em comemoração ao seu aniversário. A festa contou com a presença de cerca de 100 convidados no Rooftop Doma, ao lado da Concha Acústica.

O fim da tarde se estendeu noite afora e contou com o som do DJ Marinho, da banda de axé Kaiprak e de Sax Jordan. O encontro foi regado a uma carta especial de drinques e um menu exclusivo para receber os convidados.

MOSTRA

A artista e fotógrafa Mila Petrillo inaugura em 2 de agosto a mostra Arte de Transformação, no Centro Cultural do TCU, com curadoria de Bené Fonteles. Em exposição, um apanhado de 154 fotografias com crianças em oficinas de arte.

ÓPERA

Brasília terá a exibição do clássico alemão Der Freischütz, de Carl Maria von Weber. Primeira ópera romântica alemã, O Franco Atirador estreia amanhã com sessões gratuitas no Teatro da Escola de Música de Brasília, na 602 Sul.

Fotos: Arquivo Pessoal