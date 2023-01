Novidades na hotelaria, encantos do Egito e investigação na coluna de hoje

B’DAY

O arquiteto e empresário Nardim Júnior comemora mais um aniversário no próximo dia 20. Este ano, ele escolheu brindar a data na Itália, onde passa temporada. Para celebrar o dia, o cônsul-geral do Brasil em Milão, o embaixador Hadil da Rocha Vianna, oferece em sua residência, decorada por Nardim, uma recepção para cerca de 40 convidados entre milaneses e brasileiros.

ENCANTOS…

O desembargador aposentado Eustáquio Silveira e a esposa, a advogada Vera Carla, estão passando temporada em Portugal, no apartamento do casal em Lisboa. Eles só retornam ao Brasil no próximo mês. Na semana que passou, a advogada, os filhos Eustaquinho, Frank e Ricardo, e a mãe, dona Carmen, deram um rasante pelo Egito, de onde voltaram encantados.

…DO…

“Quando criança, eu queria ser arqueóloga e estudei, com afinco, egiptologia. Dois faraós me chamaram atenção: Ramsés II e Tutankamon. Com a notícia da proximidade da inauguração do Grande Museu do Egito (GEM), achei que seria o momento ideal para esta visita. O museu ainda não inaugurou, mas foi autorizada a nossa visita às suas instalações”, relatou Vera Carla.

…EGITO

Advogada que mora em Brasília, mas sempre quando a agenda permite segue para roteiros culturais e históricos pelo mundo, Vera disse que o Egito foi uma das experiências mais surpreendentes de sua vida e que pretende voltar outras vezes para visitar o que não conseguiu. “O Egito tem um passado grandioso. Todos deveriam ter a oportunidade de conhecê-lo”, disse.

SOCIAL

As toneladas de alimentos que serão arrecadadas no jogo Flamengo x Palmeiras pela Supercopa que será realizada no dia 28, em Brasília, na Arena Mané Garrincha, serão doadas em sua totalidade para uma única instituição. Os alimentos irão para o Mesa Brasil, programa solidário do Sesc. A doação de 1 kg de alimento irá garantir 50% de desconto no valor do ingresso.

INVESTIGAÇÃO

As atividades presenciais no Fórum de Planaltina estão suspensas, por 15 dias, para a execução de serviços prediais decorrentes do incêndio, ocorrido no local, no último sábado, (14). As audiências e os atendimentos serão realizados em modo telepresenciais. As causas do incêndio estão sendo investigadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF.

LUTO

A coluna se solidariza com os familiares do médico ginecologista e mastologista especializado em câncer, Antônio Carlos de Vasconcelos, 70 anos, que nos deixou após um mal súbito em sua casa no Lago Sul, no último domingo. Os nossos sentimentos para a viúva Christina Elizabeth e para os filhos, também médicos, Antônio Victor e Suzane Paes de Vasconcelos.

GRATUITO

Especialistas em concursos públicos darão uma semana de aulas gratuitas para alunos que farão o concurso do Detran-DF. Os encontros começaram ontem e as inscrições podem ser feitas pelo site: cucabsb.com.br. Oportunidades para os cargos de Agente de Trânsito e Especialista de Trânsito, para as áreas de Engenharia, Contabilidade, Administração, Direito e Tecnologia da Informação.

Foto: Mércia Crema