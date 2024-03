Novidades de Páscoa são lançadas em evento no Lago Sul

Dia especial no Lago Sul. As marcas Pretty New, Bolo da Ivone, Nube Confeitaria, Aloha Festas, Remembear e Luiza Lauar Design se juntaram para receber um grupo de convidados para celebrar a Páscoa em um evento repleto de novidades apresentadas em primeira mão. A manhã gostosa e divertida no showroom da Pretty New contou com a degustação de produtos de Páscoa do Bolo da Ivone e Nube Confeitaria, acompanhados do Rosê Veroni.

Juliana Porto e Maria Tereza Cavalcanti

A decoradora Maria Tereza Cavalcanti assinou a ambientação do evento. Enquanto as crianças se divertiam, as mães conferiam os acessórios da Luiza Lauar Design, da empreendedora Luiza Vidal, e as novidades personalizadas da Remembear, comandada por Luiza Lima. “Este ano queremos estar mais próximos dos nossos clientes e proporcionar experiências que transmitam os valores das marcas

envolvidas”, disse Raíssa Araújo.

Fabiana Koffes, Mayla Araújo e Denise Gebrim

Luciane Casemiro e Rafaela Carvalho

Fotos: João Ademir Silva