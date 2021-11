Nova idade, casamento comunitário, luto e almoço italiano na coluna do dia

ENCONTRO

Candidata à presidência da OAB/DF, a advogada Thais Maria Riedel promove hoje um happy hour voltado para mulheres advogadas. O encontro marcado para 19h acontecerá na Tramontini Advocacia, no Lago Sul. Esposa dedicada, mãe exemplar, amiga dos amigos e profissional séria e talentosa, Thais vem fazendo a diferença em sua área de atuação.

APROVADO

O Brasil assumiu, ontem, a presidência da Conferência-Geral da UNESCO, órgão máximo da Organização, por mandato de dois anos (2021-2023). A candidatura do delegado permanente do Brasil junto à UNESCO, embaixador brasileiro Santiago Mourão, foi apresentada pelo Grupo de Países Latino-Americanos e Caribenhos e aprovada por aclamação pelos países-membros.

CASAMENTO…

Os casais inscritos no próximo Casamento Comunitário realizam mais uma etapa antes da cerimônia: a escolha dos trajes. As noivas fazem a prova dos vestidos amanhã, e no dia seguinte, sexta-feira (12), será a vez dos noivos escolherem os ternos. Ambos serão atendidos a partir das 9h, no Museu da República, pela equipe da Secretaria de Justiça e Cidadania.

…COMUNITÁRIO

A secretaria é a responsável pela organização do evento, e terá apoio do Senac, que fará os ajustes necessários nas roupas. Tanto os vestidos quanto os ternos fazem parte do acervo da Sejus. O dia do “sim” será 28 e, desta vez, atenderá 50 casais hipossuficientes do DF. O Casamento Comunitário é uma ação para a promoção da cidadania e da inclusão social.

O aniversariante, advogado Wesley Lacerda, entre o casal amigo Ana Maria e Rodrigo Martins em almoço festivo no Verona Ristorante

LUTO

A coluna se solidariza com a empresária Cristina Argello pelo falecimento de sua mãe, dona Claudete Lanzillotti Varandas, sogra do ex-senador Gim Argello. O sepultamento ocorreu no cemitério Campo da Esperança. A missa do sétimo dia está marcada para hoje, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Taguatinga Centro.

CONTRA…

As organizações de sociedade civil que compõem a campanha Omissão Não é Política Pública (ONPP) entregam, hoje, às 8h, ao Ministério Público Federal (MPF), uma petição popular com mais de 34 mil assinaturas exigindo que o procurador-geral da República, Augusto Aras, não deixe impunes os possíveis crimes apontados pela CPI da Covid no Senado.

…A PAREDE

A mobilização em Brasília contará com a presença de familiares de vítimas da covid-19 que deram seus relatos para os vídeos da campanha Omissão Não é Política Pública. Antes da entrega simbólica das assinaturas, todos os integrantes da ação estarão reunidos para coletiva de imprensa, marcada para às 8h, no edifício da Procuradoria Geral da República.

PALCO

Um dos maiores bailarinos brasileiros de todos os tempos, Ismael Ivo (1955-2021), será homenageado pela São Paulo Escola de Teatro, em cinco encontros online até o dia 13 deste mês, com temáticas diversas do universo da dança, de terça a sexta-feira, às 19h, e no sábado, às 11h, no YouTube da instituição cultural. Homenagem justa e mais que merecida.

DIPLOMÁTICAS

Embaixador Heiko Thoms

O embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms (foto), recebeu cerca de 45 jornalistas da área internacional, ontem, para um almoço na embaixada. A data de 9 de novembro celebra o aniversário da queda do muro de Berlim. Em seu discurso Heiko enfatizou a importância da cooperação entre Brasil e Alemanha e das cerca de 1.000 empresas alemãs instaladas hoje no Brasil.

SEGREDO

A decoradora Valéria Leão Bittar comemora no dia 1º de dezembro a chegada de mais um aniversário na presença da família e de inúmeras amigas. Os save the date da comemoração já começaram a ser enviados. O local da festa está sendo guardado a sete chaves. Falando em Valéria, ela recebe hoje para um almoço de lançamento de uma coleção de joias.

NATAL

Também no dia 1º de dezembro, só que à noite, o colecionador de arte Amador Outerelo será o anfitrião. Ele receberá para um jantar de Natal com sua famosa mesa de jantar decorada de acordo com o tema. Entre os convidados confirmados estão a ex-primeira-dama Karina Curi, a escritora Isabella Carpaneda e a empresária Ana Maria Cunha Campos.

B’DAY

A quarta-feira promete ser intensa, com muitos cumprimentos, mensagens e felicitações para os aniversariantes do dia: cirurgião plástico Carlos Augusto Carpaneda, socialite Geiza Alckmin, advogado Rafael Feitosa, publicitária Karine Lima, advogada Anna Claudia Coelho, executiva Rose Melo e o jornalista e publicitário André Procópio Franco.

Fotos: César Rebouças, JP Rodrigues e Elianne Loin