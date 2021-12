Noivos, ex-deputado Cristiano Araújo e médica Mariana Arraes fazem ensaio

O empresário e ex-deputado Cristiano Araújo e a médica Mariana Arraes estão noivos, e já anunciaram que o casamento ocorrerá em breve. O casal ainda não escolheu a data por conta da dificuldade de conciliar as duas agendas. Ela endocrinologista com consultórios em três capitais, e uma cidade do interior de Pernambuco, e ele a todo vapor com o lançamento de sua candidatura para deputado distrital.

Familiares e amigos ficaram felizes com a novidade, em especial a empresária Lourdinha Araújo, mãe de Cristiano. Apesar da agenda cheia de ambos, o casal, querido no eixo Brasília – Recife, está propenso a escolher março do próximo ano, estando a pandemia controlada, para o sim. Logo após o noivado, Cristiano e Mariana fizeram um ensaio com o fotógrafo Celso Júnior, na Catedral de Brasília.

DIREITOS…

Brasília foi palco do X Diálogo de Alto Nível sobre Direitos Humanos entre Brasil e União Europeia. A delegação do Brasil foi chefiada pelo Secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Itamaraty, embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto. O encontro rendeu bons frutos entre os assuntos abordados.

…HUMANOS

O representante especial da UE para Direitos Humanos, Eamon Gilmore, copresidiu o Diálogo pelo lado europeu. O encontro proporcionou oportunidade renovada para ampla troca de pontos de vista sobre questões bilaterais e multilaterais referentes a variados temas ligados aos direitos humanos.

BRILHO

O nutricionista de Brasília Clayton Camargos está na contagem regressiva para o lançamento de mais uma edição do Calendário Metafísicos, que em 2022 terá o dourado em destaque. De acordo com Clayton, o tema será “Olho de Hórus”. Pacientes da clínica Metafísicos serão os modelos do aguardado calendário.

CLOSET

Brasília ganha a primeira franquia da Noha. Marca de sapatos masculinos que abre as portas no ParkShopping. Criada há cinco anos em Recife, a grife se inspirou na elegância dos homens italianos e já conta com mais de 15 lojas por todo o Brasil. No dia 9, Simon Carazzone, sócio e fundador da marca, estará em Brasília.

CAUSA…

Está marcada para o próximo dia 10, às 17h, a Confraternização Beneficente das Amigas, na QI 19 do Lago Sul.

Nesta edição, a iniciativa ajudará a creche comunitária Monte Moriá, em São Sebastião, que está correndo risco de fechar as portas. O local ajuda aproximadamente 65 crianças…

…NOBRE

…em risco social, além de apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade e refugiados. O evento vai arrecadar brinquedos e alimentos não perecíveis até o dia 10. Quem tiver interesse em ajudar basta contactar o número de WhatsApp (61) 99650-4027 e falar com a Jade. Qualquer ajuda será bem-vinda.

Fotos: Celso Júnior e Bruno Pimentel