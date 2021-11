Noite cultural celebra médicos e aniversário de empresa em Brasília

Cerca de 300 médicos da capital puderam se divertir e dar muitas gargalhadas com a companhia de comédia Os Melhores do Mundo na cidade, em evento promovido pela Farmacotécnica, pioneira em medicamentos manipulados na capital, em comemoração ao Dia do Médico e aos 45 anos da empresa. No auditório da LBV, houve um reencontro especial da comunidade médica, que há meses não se encontrava e confraternizava por conta da pandemia.

Fernanda Sorgatto

A celebração iniciou com a apresentação do fundador da Farmacotécnica, o farmacêutico Rogério Tokarski, que contou brevemente como surgiu a empresa e a ideia de convidar a companhia para alegrar a data. Na sequência, veio o espetáculo dos atores do grupo Os Melhores do Mundo, que elaboraram uma peça especial para o Dia do Médico, interagindo com o público. “Nossa missão é curar através do riso”, destacou o ator Jovane Nunes, integrante da Cia.

Flávia Segatto e Raniere

Foto: Arquivo Pessoal