No clima dos anos 1920, compromisso em Roma e boas práticas na coluna do dia

RETRONO

O Ministério das Relações Exteriores instruiu o regresso a Kiev do embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton de Andrade Mello Rapesta, para exercer suas funções no país. A Embaixada do Brasil em Kiev permaneceu aberta desde o início do conflito. Nos últimos meses, cerca de 250 brasileiros foram atendidos pelo Itamaraty na região.

QUARENTÃO

O médico psiquiatra Hoel Mendes celebra 40 anos com uma descontraída festa no próximo domingo, às margens do Lago Paranoá. O relações públicas Tiago Correia foi escalado para a produção em clima de Bahia, que contará com a banda de Thiago Nascimento, o DJ Filipe Alencar e as delícias do buffet de Renata La Porta.

CLIMA

O governo brasileiro se solidarizou com as vítimas dos incêndios florestais e da onda de calor que atinge a Europa. O Brasil reafirmou o compromisso com as metas assumidas na COP 26, sobre mudança do clima, elevando de 43% para 50% seu compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2030.

EM ROMA

A empresária e filantropa Maria Josina Cunha Campos (foto), recém-chegada de temporada nos Estados Unidos, embarca no próximo mês para o exterior para um compromisso muito especial. Mulher de extrema fé, cristã fervorosa e grande divulgadora da fé católica no Distrito Federal, ela seguirá para a Itália.

Em Roma, no dia 27 de agosto, dona Maria Josina participará como convidada da cerimônia de cardinalato do atual arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, que foi listado entre os 21 cardeais do consistório criado pelo Papa Francisco, que comandará o encontro para a criação de novos cardeais no Vaticano.

ALIANÇAS

Os advogados Juliano Aveiro e Mariana Vidigal trocam alianças tendo como cenário o pôr-do-sol de Brasília no sábado. A cerimônia será realizada no Park Way, na casa da família da noiva. O Baile do Marvyn e o DJ Dumorera prometem agitar os convidados da festa com ambientação de Amanda Azevedo e Erika Adjuto.

BOAS PRÁTICAS

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) promoverá, no dia 5 de agosto, a partir das 14h, a roda de conversa Boas Práticas de Sustentabilidade e Proteção do Meio Ambiente no DF. O evento, organizado pela Escola de Contas do TCDF, é aberto ao público em geral e será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube.

REUNIDOS

A Bahia receberá, entre os dias 4 e 7 de agosto, o maior evento médico-científico sobre terapia hormonal do Brasil, o ENATIH. O fórum acontecerá no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, em Mata de São João, e contará com uma programação que reunirá mais de 300 médicos e especialistas de todo o país para debaterem o assunto.

Felipe Flausino e Flávia Mattos no evento de inauguração da Casa Graviola, que movimentou o Terraço Shopping

MÃO AMIGA

Até 30 de agosto, o CasaPark Solidário realiza uma campanha de arrecadação de doações para o Instituto Mãos Solidárias, que atende famílias carentes do Sol Nascente. As pessoas atendidas pela instituição precisam de material de limpeza e de higiene pessoal, cestas básicas, roupas e cobertores. As doações podem ser entregues na entrada do CasaPark.

ARTE

Brasília estará presente, mais uma vez, em uma das mais importantes feiras de arte do cenário internacional. As galerias Karla Osório e ( clima ) foram selecionadas para participar da 12ª edição da ArtRio, que acontece entre os dias 14 e 18 de setembro, na Marina da Glória, Rio de Janeiro. As galerias foram selecionadas pelo Comitê Curatorial da ArtRio.

MODELO

Ao ganhar a Casa da Mulher Brasileira , muitas cidades do país se espelharam no Centro-Oeste, onde surgiu a primeira delas. Foi em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e pouco tempo depois em Brasília. A iniciativa aplaudida e seguida até hoje, foi de Liz Derzi Matos, então Secretária da Mulher de Campo Grande.

Fotos: César Rebouças e Paulo Cavera