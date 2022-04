Ney Matogrosso reúne famosos em show performático no Rio

Um dos artistas mais queridos e consagrados do Brasil, Ney Matogrosso, 80 anos, movimentou o Morro da Urca, no Rio de Janeiro, no último fim de semana com a apresentação única que fez dentro do projeto TIM Music Noites Cariocas.

Ney Matogrosso

O encontro foi embalado pelo show Bloco Na Rua, que teve a sua turnê interrompida por conta da pandemia de covid-19. Ney subiu ao palco entoando Eu Quero é Botar o Meu Bloco na Rua, levando o público ao delírio.

Marcelo Calero e Hugo Bonemer

Ao longo dos sucessos e danças, Ney até ameaçou se despir, abrindo um pouco o zíper da blusa, pura brincadeira. Ao som de Poesia, ele cantou e emocionou o público em uma apresentação única, irreverente, performática e aplaudida.

Ator Gabriel Leone

Ney entre Alexandre e Renata Accioly

Renata Ceribelli

Otávio e Ivo Madoglio

Osmar Silveira

Fotos: Vera Donato