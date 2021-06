Neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho irá atuar em Brasília

Um dos principais nomes da neurocirurgia no Brasil, o médico Paulo Niemeyer Filho está se preparando para atuar em Brasília. Ele atenderá quinzenalmente no Hospital DF Star, da Rede D’Or, pacientes com indicação de cirurgia no cérebro. Niemeyer tem apontado que o futuro da medicina passará pela alteração genética.

Neurocirurgião carioca Paulo Niemeyer Filho

Segundo ele, isso permitirá que doenças neurológicas degenerativas como o Alzheimer e o Parkinson venham a ter possibilidade de tratamento. “Também temos muitas novas tecnologias na área da neurocirurgia, cada vez menos invasivas”, disse. O Hospital DF Star é um dos principais centros médicos do DF.

Foto: Arquivo Pessoal