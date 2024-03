Negociações para novas rotas internacionais para Aeroporto de Brasília estão adiantadas

O secretário de Relações Internacionais (Serinter), Paco Britto, reuniu-se, juntamente com o embaixador da Colômbia, Guillermo Rivera, com representantes do Aeroporto Internacional de Brasília e das empresas aéreas Gol e Avianca. O encontro serviu para enfatizar a importância de uma nova rota para Brasília ligando a capital federal até Bogotá.

“Nós temos o único aeroporto que liga a todas as capitais do país. Temos um Centro-Oeste pujante, com a capacidade agrícola maior que a do Brasil inteiro. Seria o ideal termos o hub aqui”, disse o secretário. “Vocês têm um governo parceiro, um Estado que baixou a alíquota do ICMS para combustíveis, dando assim uma boa oportunidade”, completou.

“Temos análises de ambas as empresas de que é um voo viável”, afirmou Felipe Andres Gomez, da Avianca, durante a reunião. “Não há dúvidas de que um voo como este possa ter um futuro promissor. A nossa empresa sempre acreditou em Brasília e posso dizer que não vai demorar muito que este voo comece a operar”, disse o representante da Gol, Alberto Fajerman.

Embaixador da Colômbia, Guillermo Rivera, em reunião com o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto

O embaixador colombiano afirmou ter ficado “muito satisfeito” com a reunião e se comprometeu a trabalhar pela promoção do voo no país vizinho. Falando em novos voos, a Coluna Marcelo Chaves apurou também que além do voo Brasília-Bogotá, está bem adiantada a negociação para outra rota internacional. Desta vez o voo Brasília-Angola, na África.

O primeiro país africano que pode ter um voo direto para Brasília. Paco Britto esteve reunido na semana passada em São Paulo com o embaixador de Angola no Brasil, Manuel Eduardo Bravo, e com representantes da TAAG – Transportes Aéreos Angolanos, empresa de aviação de Angola. As negociações já se iniciaram e a expectativa é que se concretize em breve.

Fotos: Arquivo Pessoal