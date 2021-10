Natal solidário, Avenida das Nações, arte e decoração e dez e zero

O arquiteto e decorador Nardim Júnior já deu início ao Natal Encantado da Nardim Júnior Home, na comercial da 409 Sul. No local, estão presentes novidades natalinas como árvores temáticas, guirlandas, presépios e árvores menores para apartamentos. Um dos destaques são as árvores para aluguel. Tudo com o toque sofisticado e de bom gosto de Nardim.

O talentoso e requisitado decorador da capital federal também assinará, por mais um ano, a decoração do Natal solidário do Jornal de Brasília. A árvore solidária será montada na sede do Jornal de Brasília, no SIG SUL. Parte dos presentes da campanha filantrópica de fim de ano do JBr ficará aos pés da árvore que terá como destaque as cores verde e vermelho.

B’DAY

A empresária e paper designer Fabiani Christine comemora nesta sexta-feira mais um aniversário fazendo o que mais gosta: trabalhando. Ela comemora a data junto com os filhos em um almoço caprichado em família, e dedicada às novas criações de sua empresa Remembear para o Natal. O atelier de Fabiani, no Lago Sul, já está repleto de novidades personalizadas para o fim de ano.

ANFITRIÕES

Com a proximidade do fim do ano e com o avanço da vacinação, alguns integrantes do circuito social da capital prometem promover pequenos encontros em novembro e dezembro para brindar o Natal e o Réveillon antecipadamente. A empresária Crescia Morais, o colecionador de arte Amador Outerelo e a médica Margarita Bazzano farão pequenos encontros.

DEZ

Para o apresentador Felipe Andreoli, do Globo Esporte, que durante a apresentação do programa ontem, na Globo, mandou um recado para o jogador de vôlei Maurício Souza, que foi demitido do Minas Tênis Clube após um post homofóbico. Andreoli falou bonito e disse tudo, entre outras coisas que homofobia é crime e mata.

ZERO

Para o jogador de vôlei Maurício Souza, que foi demitido do Minas Tênis Clube após um post considerado homofóbico em sua rede social sobre a bissexualidade do Superman. Se não bastasse, ontem em seu Instagram ele ainda afirmou que o clube não tinha culpa, e que os culpados pertenciam a turma da lacração da internet.

AVENIDA DAS NAÇÕES

Fabiana Ceyhan, embaixador Patrick Herman e a ministra Ana Beatriz Martins

O embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman, promoveu um evento para jornalistas na residência oficial da embaixada. No encontro, os jornalistas presentes puderam interagir com a ministra conselheira da delegação da União Europeia no Brasil, Ana Beatriz Martins, e com a jornalista Fabiana Ceyhan em um painel de discussão sobre o jornalismo internacional, a importância de Bruxelas no contexto midiático mundial e de Brasília como cidade diplomática. Na ocasião, a coluna Marcelo Chaves foi homenageada pelos seus dez anos no Jornal de Brasília.

ARTE E DECORAÇÃO

Um dos idealizadores da Mercato + Arte + Design, o empresário Antonio Aversa realiza mais uma edição da mostra nos próximos sábado e domingo, no Shopping Gilberto Salomão, no Lago Sul. Uma das novidades desta edição está por conta de um espaço decorado pelas arquitetas Angela Borsoi e Sônia Lacombe. O evento contará com inúmeras exposições.

CAUSA…

O Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, entregou simbolicamente, na manhã da quinta-feira (28), em solenidade no Palácio do Buriti, 104 cadeiras de rodas e de banho às pessoas cadastradas no programa Órteses e Próteses, da Secretaria de Saúde. Os equipamentos fazem parte de um lote de 1,2 mil cadeiras…

…NOBRE

…de rodas – para crianças, adultos e pessoas obesas – adquiridas a partir de um investimento de R$ 1,5 milhão, recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado distrital Iolando Almeida, presente na cerimônia. Representando o governador Ibaneis Rocha na cerimônia, o vice-governador Paco Britto falou sobre a importância da ação realizada na ocasião.

Fotos: Marcelo Chaves e Elianne Loin