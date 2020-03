Na luta contra o coronavírus, Ambev construirá hospital em 40 dias tendo a parceria de outros apoiadores

PUBLICIDADE 

A Ambev, a Prefeitura de São Paulo, a Gerdau e o Hopital Albert Einstein uniram forças para construir em 40 dias um hospital com 100 novos leitos em Boi Mirim, município de São Paulo. A Ambev vai entrar com a experiência de processos ágeis na gestão do projeto e com os custos da obra. A Gerdau com o aço e conhecimento técnico, o Einstein com uma equipe de 200 profissionais de saúde. A BrasilAoCubo entrará com a técnica de construção modular.

O primeiro passo na luta contra o Covid-19 foi dado na semana passada pela Ambev, com o anúncio da produção e doação de 500 mil unidades de álcool em gel para hospitais públicos de Brasília, Rio e São Paulo. Agora, a empresa decidiu dar um passo ainda maior, com a construção de um hospital.

“Esse momento pede colaboração e união de esforços. Cada um deve fazer o que está ao seu alcance para, juntos, superarmos essa situação o quanto antes. Decidimos usar nosso conhecimento e expertise em gestão de projetos, que sabemos fazer bem, e nos unirmos à Gerdau e ao Einstein para entregarmos esse hospital com a agilidade e qualidade necessárias para o momento. Aproveito para convidar, neste momento, outras empresas que queiram aderir a este movimento do bem para aumentar a capacidade de leitos do Brasil”, diz Jean Jereissati, CEO da Ambev.

Foto: arquivo pessoal