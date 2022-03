Carnaval, na escola, meio século, triste adeus e cancelada na coluna do dia

NA ESCOLA

O JBr do Bem, responsável pelas campanhas e ações solidárias do Jornal de Brasília fará a doação, na próxima semana, de kits com materiais escolares para estudante carentes do Distrito Federal. A campanha teve a colaboração de leitores empresários e comerciantes da capital que se sensibilizaram com a causa.

MEIO SÉCULO

Falando no Jornal de Brasília, o tradicional veículo que completa no mês de dezembro 50 anos, ganhará uma série de ações para comemorar o seu meio século levando informação para a população do DF, sempre presente nos principais acontecimentos que marcaram a história da capital federal fundada por Juscelino Kubitschek.

TRISTE ADEUS

Patrícia Rosa e Pedro Calmon, de quem ficou viúva

Os circuitos jurídico, político e empresarial lamentaram o falecimento do advogado pioneiro de Brasília, Pedro Calmon, que nos deixou na segunda-feira, no Hospital Santa Luzia, onde estava internado, após complicações decorrentes da covid-19. O velório e sepultamento ocorreram ontem no cemitério Campo da Esperança.

Pernambucano de nascimento, ele ficou famoso ao atender personalidades e políticos da capital, como o ex-governador Joaquim Roriz, de quem foi advogado. Pedro era casado desde 2008 com a empresária Patrícia Rosa Calmon, uma das sócias da famosa rede de pastelaria Viçosa, em Brasília, e era pai de Pedro, Annita e Ludmilla.

O filho Pedro, 55 anos, advogado como o pai, disse à coluna que “a advocacia era o seu escudo e a sua espada. A tribuna era o seu campo de batalha”. A nora Michelle destacou que o sogro era um homem admirável e que ensinou aos familiares a honestidade. A OAB-DF emitiu uma nota de pesar ontem, lamentando o falecimento.

MUSICAL

O Teatro Sérgio Cardoso Digital apresentará até o dia 10 de abril, sábados e domingos, 15h, em formato online, O Musical da Passarinha. Com trama poética e delicada, o espetáculo infantil trata de temas como encontros e despedidas, realização de sonhos e a descoberta da própria voz. Histórias contadas de maneira inclusiva.

CANCELADA

Principal companhia aérea russa, a Aeroflot está amargando prejuízo milionário, após cancelar quase todos os seus voos internacionais por conta da proibição de voar em espaços aéreos de muitos países, motivada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. A empresa voava até há poucos dias para a Europa e os Estados Unidos.

DIA DELAS

O Dia Internacional das Mulheres será celebrado em um show com artistas da capital. Nomes como Andrea Aiko, a atriz e musicista Cecy Wenceslau e Vanessa Pinheiro, entre outros, prometem animar o dia e o mês delas no 1º Mulher, Amor e Força Solidária. O evento acontecerá no dia 5, às 20h, no Feitiço das Artes.

Gilvan Alves, Marco Lomanto, Paulo Uchôa, Vinicius Belo, Clayton Camargos, Caio Mendonça e Cláudio Vaz na festa carnavalesca Golden Hour realizada na sacada do Copacabana Palace, no Rio

OPÇÕES

A Praça Central do Shopping CasaPark receberá nos próximos dias 5 e 6 deste mês a Casa Vintage. A feira de arte, antiguidades e colecionismo realizada pela curadora e antiquária Andrea Guedes irá apresentar expositores que comercializam mobiliário de época, brinquedos, joias e o artista visual Arlyton, que desenhará retratos ao vivo.

ANIVERSARIANTES

HOJE: a socialite Heloísa Hargreaves, a influenciadora digital Giovanna Adriano, a jornalista Jamila Gontijo, a empresária Luciana Câmara e o hair stylist Paulo Rogério. AMANHÃ: o cantor Wagner Simão, a publicitária Sarah Gomes e o DJ Hugo Lima. SEXTA: as empresárias Helen Szervinsk e Christina Costa e a jornalista Cláudia Mohn.

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal