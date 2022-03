Na doce espera, saca-rolha, cena de novela e política em foco na coluna do dia

SACA-ROLHA

O embaixador de Israel, Daniel Zonshine, recebe convidados para uma noite de degustação de vinhos israelenses. O encontro será na Embaixada de Israel. Vale destacar que o embaixador é um grande conhecedor de vinhos. Na ocasião, ele irá explicar uma série de rótulos e dar um panorama da produção em seu país.

ANIVERSÁRIO

Morando em Brasília atualmente, o ex-ministro José Dirceu é o aniversariante do dia 16 próximo. A comemoração será em clima intimista ao lado da esposa, a brasiliense Simone Patrícia Tristão, e da filha do casal. Os amigos mais próximos prometem estar presentes no parabéns para Dirceu que completará 76 anos.

CENA…

Saia justa em uma embaixada localizada na Península dos Ministros, no Lago Sul. Uma jornalista querida em Brasília foi alvo de uma grosseria feita por parte de uma das convidadas que estava presente. Ela foi empurrada de perto da embaixadora anfitriã no momento de fazer uma foto, quase levando uma queda no local.

…DE NOVELA

A cena chamou a atenção de parte dos convidados da noite. Falando em embaixadas, é corriqueiro pessoas que se passam por jornalistas, sem ser, com o intuito de terem acesso aos eventos que são realizados pelas embaixadas estrangeiras em Brasília. As representações diplomáticas na capital precisam ficar atentas.

DOAÇÕES

Prorrogada por mais alguns dias, a campanha solidária de voltas às aulas do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem, responsável pelas ações solidárias do JBr, estará recebendo até a próxima sexta-feira (11), na redação da empresa no SIG Sul, doações de materiais escolares novos para estudantes carentes do Distrito Federal.

POLÍTICA…

Em meio à janela partidária e as definições dos partidos sobre as eleições de 2022, alguns dos principais dirigentes partidários, especialistas em Direito Eleitoral, Contabilidade Eleitoral e Marketing Político vão se reunir em Brasília entre os dias 9 e 11 de março para discutir sobre os desafios e tendências para as eleições de 2022.

…EM FOCO

Trata-se do Essent Jus Experience, evento de inovação política que deve discutir desde os desafios para as federações partidárias neste ano, passando pelo combate às fake news, marketing político e arrecadação de campanha. Dentre os participantes confirmados estão Baleia Rossi, Luciano Bivar e Yeda Crusius.

LEITURA

O advogado Renato Costa lança na sexta-feira, dia 11, o livro Quanto vale a sua moral? Dilema do juiz, a partir das 18h, na Livraria da Travessa do Shopping CasaPark. A obra conta com prefácio do advogado e ex-presidente da OAB-DF, Juliano Costa Couto, e é apresentada pelo desembargador de Brasília, Diaulas Ribeiro.

César Rebouças