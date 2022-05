Mostra de Di Cavalcanti, café com Europa e contagem regressiva na coluna do dia

CAFÉ…

O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibañez, abre a 4ª edição no Brasil do Café com Europa, dia 27, no Instituto Cervantes. O evento, organizado pela Eunic Brasília, traz o tema: Direitos Humanos e Audiovisual de Impacto.

Os participantes poderão conhecer cases de especialistas brasileiros e europeus no campo do audiovisual de impacto. Mathilde Everaere, Guilherme Meneghelli, Alice Lanari, Marcus Ligocki e Renato Barbieri são os palestrantes do evento.

Os profissionais de saúde do Hospital Santa Lúcia serão homenageados pela Câmara Legislativa pelo empenho no trabalho exercido durante o enfrentamento da Covid-19 na capital federal. A entrega das moções ocorrerá amanhã, no dia 13 de junho.

A ação será realizada pelo deputado distrital Hermeto. No início da pandemia, o Grupo Santa realizou uma série de investimentos para abrir novos leitos e dobrar o número de funcionários da saúde para conseguir atender a população.

As festas juninas prometem movimentar o setor atacadista de bebidas e gênero alimentícios do Distrito Federal. O aumento nas vendas deve ser em torno de 20% e relação ao ano passado, de acordo com o Sindiatacadista/DF.

Marcado para o próximo sábado, o casamento de Pedro Pimenta da Veiga e Natháli Zamith, contará com atração especial. Trata-se do DJ e cantor Davi Kneip, dono do hit “SentaDONA” que ficou em primeiro lugar por semanas no Spotify…

…Brasil, coroado com a musa Luísa Sonza, onde somou mais de 60 milhões de streams em um mês . A música chegou a ser top 30 como a mais escutada no mundo, e primeira na Billboard Brasil. A escolha do DJ, é uma preferência da noiva.

Com a pandemia de covid-19 chegando ao seu fim, a hotelaria de alto luxo voltou a crescer pelo mundo. O Brasil não ficou de fora no crescimento. A taxa de ocupação saltou de 52 % para 60% e o valor das tarifas superou as do ano de 2019.

Foto: César Rebouças