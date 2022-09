Morre em Brasília o empresário pioneiro Monder Jarjour

Morreu no final da tarde deste domingo (11), no Hospital DF Star, o empresário pioneiro Monder Jarjour (foto), aos 78 anos. Natural da Síria e radicado em Brasília desde 1958, o empreendedor fazia parte da comunidade libanesa no Distrito Federal, onde era bastante ativo nos segmentos empresarial, com a Jarjour Empreendimentos, e no filantrópico, onde auxiliava dezenas de instituições de caridade.

Monder sofria há alguns anos de problemas de saúde, que se intensificaram após a perda da esposa Lúcia, em outubro do ano passado. Ele deixa os filhos Muna e Amir, e cinco netas. O velório está marcado o meio-dia desta segunda-feira (12), na Igreja Ortodoxa do Lago Sul, local que sempre recebia apoio do empresário. O sepultamento será às 17h, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

O governador Ibaneis Rocha emitiu uma nota de pesar no início da noite pelo falecimento do pioneiro empresário:

“A força da economia do Distrito Federal nasceu da fé, do trabalho e da obstinação de homens como Monder Jarjour, que nos deixou hoje. Recebi a notícia de seu falecimento com pesar e consternação. Seu exemplo fica entre nós como um empreendedor de coragem, que sempre buscou o desenvolvimento e o crescimento de todo o ambiente de negócios do DF. Pioneiro, respeitado entre seus pares pela seriedade e ética, deixa uma marca a ser seguida. Que Deus conforte amigos e familiares neste momento tão difícil.”

Foto: Arquivo Pessoal