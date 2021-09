Morre Dudu Braga, filho de Roberto Carlos

Produtor musical perdeu a batalha para um câncer no peritônio

O produtor musical e radialista Dudu Braga, filho do rei Roberto Carlos, morreu nesta quarta-feira (8), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Dudu tinha 52 anos e enfrentava um câncer de peritônio. O falecimento foi confirmado por pessoas próximas ao produtor e também pela assessoria de Roberto Carlos. O velório será voltado apenas para os familiares mais próximos. A doença foi diagnosticada em setembro do ano passado.

Foto: Reprodução