Moro é recebido com suco de laranja ao desembarcar em Brasília

Ao desembarcar em Brasília-DF na manhã desta quarta-feira (3), o ex-juiz Sergio Moro foi surpreendido com um suco de laranja. A bebida foi entregue por membros do Sindilegis e do Sindjus-DF. Trata-se da campanha “Não sejam laranjas desta PEC”, protesto realizado pelos dois sindicatos contra a Reforma Administrativa (PEC 32/2020), que libera a contratação ilimitada de funcionários terceirizados e temporários no serviço público.

Moro não aceitou a bebida e passou direto em meio aos manifestantes. Assista:

Em contrapartida, os deputados federais Marcelo Freixo (PSB-RJ) e Túlio Gadelha (PDT-PE) aceitaram as garrafas com o suco. No rótulo, estão estampados os rostos do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF).

Filiado ao Podemos

Moro confirmou pelas redes sociais que se filiará ao partido Podemos. A legenda fará, no próximo dia 10, um ato para a filiação no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília-DF. Ao atestar que fará parte do Podemos, o ex-ministro limitou-se a dizer: “Um Brasil justo para todos.”

O ex-juiz confirmou apenas a filiação, mas não fez menção sobre uma possível candidatura à Presidência. No ano passado, Moro chegou a falar que não seria candidato e que pretendia se mudar para os Estados Unidos. A mudança ocorreu, mas o ex-ministro voltou recentemente para o Brasil, indicando que pode ter mudado de ideia.

Colaborou Willian Matos