Missa de aniversário, condecorado e tristeza na Avenida das Nações na coluna do dia

A capela da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, foi o local escolhido para a missa de ação de graças em comemoração ao aniversário da jornalista Paula Santana. A celebração foi conduzida pelo padre Reinaldo Martins e contou com a presença de amigos e familiares da aniversariante. Ao final da missa, as convidadas participaram de um coquetel comandado pela banqueteira Renata La Porta.

Raquel Jones, Lilian Lima, Marina Slaviero e Cleucy Oliveira no coquetel servido após a missa

CONDECORADO

O embaixador da Itália, Francesco Azzarello, condecorou o ministro Luiz Fux e demais personalidades com a Ordem da Estrela da Itália, uma das mais importantes honrarias daquele país, concedida pelo presidente da República italiana.

TRISTEZA…

Notícia triste ontem, em Brasília. A embaixadora da República Dominicana no Brasil, Patrícia Jorge Villegas, que é integrada nos circuitos diplomático, empresarial e social de Brasília, perdeu o marido assassinado na República Dominicana.

…NA AVENIDA…

Casada há mais de 30 anos com Orlando Jorge Mera, ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, a embaixadora ficou em choque com a notícia. Orlando foi assassinado a tiros em seu gabinete. O autor do crime era amigo do ministro.

…DAS NAÇÕES

Os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. O político era filho do ex-presidente dominicano Salvador Jorge Blanco. Ele estava no comando do ministério desde 2020. A Embaixada da República Dominicana em Brasília não comentou o caso.

PÂTISSERIE

Dando o start na programação de happy hour, a Ricardo Almeida do Lago Sul promove um encontro especial amanhã. Os convidados irão conhecer a coleção Inverno 2022 e a parceria da grife com a Le Cordon Bleu, para celebrar o Dia dos Namorados.

FOFURAS

No próximo sábado (11), acontecerá a 3ª edição do A.M.A – Adoção. Música. Arte. O evento promove feira de adoção de animais resgatados pela ONG Eu Amo Eu Cuido, além de programação cultural e mercado criativo com marcas locais na 702 Norte.

APROVADO

A Comissão de Educação do Senado em Brasília aprovou o Projeto de Lei que institui o Dia Nacional da Logística Humanitária. O texto foi proposto pelo senador Wellington Fagundes, presidente da Frenlogi, e busca valorizar o voluntariado.

BILHÕES

Notícia boa para os comerciantes do Brasil. O Dia dos Namorados vem se tornando uma das datas mais importantes do varejo. De acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, as vendas devem chegar a R$ 18 bilhões este ano.

Fotos: JP Rodrigues