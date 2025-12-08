Mirante Incorporações promove evento para lançamento de novidades

A Mirante Incorporações realizou um encontro exclusivo com arquitetos, engenheiros, indústrias parceiras e profissionais estratégicos do mercado imobiliário de Brasília para apresentar oficialmente a nova fase da marca. O evento reforçou o compromisso da empresa com a evolução contínua, a proximidade e o olhar humanizado sobre a experiência de morar bem. Princípios que a partir de agora se conectam à sua nova assinatura: “Mirante Incorporações, reinventando cidades.”

Os diretores da Mirante Incorporações Jamil Lessa, Jorge Lessa, Polyana Carvalho e Fábio Oliveira

Valéria Lessa

Com 23 anos de história e forte contribuição para a transformação urbana de Águas Claras, a Mirante inicia um novo capítulo que vai além do rebranding. Durante o evento, a empresa apresentou seu panorama de cultura, seus pilares institucionais e a matriz de diálogo que passam a orientar sua atuação e fortalecer o vínculo com parceiros estratégicos. A proposta é tornar clara a forma como o grupo pensa, constrói e se posiciona, traduzindo em práticas a essência que faz parte de sua origem.

Danilo e Renata La Terra

Marina Malheiros e Carlos Vitor

Entre as novidades, o público teve acesso antecipado às projeções para 2026, incluindo o lançamento de um empreendimento de quatro suítes com vista eterna para o parque, que reforça a busca da Mirante por projetos de arquitetura autoral, localização privilegiada e impacto positivo na vida das pessoas. A incorporadora também anunciou sua parceria comercial com a Brasilis Imóveis, que conduzirá o atendimento personalizado e a abertura da Casa Mirante, prevista para 17 de janeiro de 2026.

Marcelo Lisboa e Marily Carvalho