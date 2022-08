Ministro Luís Roberto Barroso prestigia aniversário de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza

PEDALANDO

Os embaixadores da Suécia, Anders Wollter, e do Reino dos Países Baixos, Andre Driessen, participaram do passeio ciclístico do Cine Bike – Festival Internacional de Cinema e Mobilidade Urbana. O percurso foi de cerca de 6 quilômetros e os ciclistas saíram e retornaram do CCBB Brasília, com o apoio do Detran-DF e da Polícia Militar.

LEILÃO

Marcado para hoje, o 1º pregão do 2º Leilão Público Coletivo de 2022, do TJDFT. O leilão ocorrerá na modalidade eletrônica por meio do site da leiloeira credenciada www.jussiaraleiloes.com. Na ocasião, serão oferecidos itens como celulares, computadores, carros, motos, materiais para reciclagem, armários, cadeiras, mesas, além de estantes.

CONGRESSO

A ABCF (Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas) recebe, até dia 15 deste mês, inscrições antecipadas para a 6ª edição do seu congresso internacional, que ocorrerá entre 4 e 6 do mês de novembro, no Quality Hotel & Suítes, em Brasília. O tema escolhido do evento será Fronteiras nas Ciências Farmacêuticas: da descoberta de medicamentos à clínica. Fica a dica.

CAROLINE E DAVI

Uma das cerimônias mais emocionantes da temporada foi a que uniu a médica Caroline Anjo com o advogado Davi de Sá, no Santuário Dom Bosco em Brasília. Em cerimônia religiosa repleta de simbolismos conduzida pelo padre Marcelo Cecato, o casal jurou amor eterno, na data de aniversário de namoro dos noivos, que oficializaram a união na presença de 300 convidados e 19 casais de padrinhos.

Os noivos Davi de Sá e Caroline Anjo partem o bolo na festa que movimentou o Recanto das Águas, no Park Way

Vestindo criação do estilista libanês radicado em São Paulo, Lucas Anderi, Carolina emocionou os familiares e o noivo no momento em que seguiu rumo ao altar. Logo após o sim, o casal seguiu junto com os convidados para o Recanto das Águas, no Park Way, para a festa que ganhou ambientação de Érika Magalhães e cenografia de Maurício Côrtes. A noite animada atravessou a madrugada.

O brinde com os pais Robertson e Raquel de Sá e William e Ariane Anjo

A Banda DF Music e o DJ Matheus Hartmann foram escalados para animar a festa, que teve como destaque o cardápio do banqueteiro Emerson Borges, do Federal Buffet, que ganhou elogios em especial pelo caviar e pelas ostras, lagostas e camarões servidos. Marcelo Pimenta foi o responsável pelo cerimonial do casório que ainda repercute na cidade. Os noivos passam a lua de mel na França e na Itália.

NO JARDIM…

O B Hotel Brasília vai promover esta semana mais uma edição do projeto No Jardim do B, que estreou e fez grande sucesso no inverno do ano passado e pode voltar ao calendário cultural de atrações musicais para quem vive ou está de passagem por Brasília. O artista convidado da vez é Felipe Salles, que além de músico, compositor e arranjador também é professor especialista em…

…DO B HOTEL

…jazz da Universidade de Massachusetts, localizada nos Estados Unidos, onde reside e atua desde 1995. Salles será acompanhado pelo B Jazz Trio, habitué do hotel com apresentações sempre às terças-feiras, no Lobby Bar, na próxima quinta-feira (11). Os músicos migram todos para o jardim no térreo, dividindo o protagonismo de outros espaços do hotel, como a cobertura.

Fotos: Monjardim Noleto e Miguel Sá