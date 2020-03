Mil e uma noites de Vera Carla em Dubai e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE 

Aniversariante do último dia 25 de fevereiro, a advogada Vera Carla Silveira aterrissou — devidamente acomodada na First Class da Emirates com os filhos Eustáquio Filho e Frank Cruz — em Dubai. Viagem em família para celebrar a nova idade de Verinha.

No roteiro escolhido nos Emirados Árabes Unidos estavam a Mesquita de Abu Dhabi, o deserto de Dubai e o Miracle Garden, entre outros locais. O brinde de aniversário foi na suíte de três andares submersa do Hotel Atlantis The Palm, em que se hospedaram.

Alerta…

Cautelosa à ameaça do coronavírus, a Suíça impôs a proibição de eventos públicos que reúnam mais de mil pessoas em um mesmo local, até o dia 15 de março. O país europeu optou pela ação com receio de uma epidemia na região.

…geral

O Salão do Automóvel de Genebra, que todos os anos costumar atrair 500 mil pessoas, foi cancelado. O evento deveria acontecer de 5 a 15 de março, mas o salão acabou tendo a sua realização vetada por segurança. E no Brasil?

Cuidados…

Falando em coronavírus, o governador Ibaneis Rocha reuniu todo o staff da saúde e traçou um fluxo. A primeira abordagem na capital federal será na porta de entrada da cidade, no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek.

…redobrados

No Distrito Federal, o Hospital de Base e o HRAN são os locais de referência na cidade caso haja algum paciente suspeito. Demais capitais no Brasil, a exemplo de Brasília, também estão se precavendo e tomando certos cuidados.

Dando um up

A Administração Regional do Lago Norte anunciou a revitalização dos CAs 7, 10 e 11, áreas próximas ao Shopping Iguatemi. É uma reivindicação antiga de moradores da região, que convivem há anos com alguns problemas na área.

Hostilizada

Está circulando nas redes sociais um vídeo de um bate-boca da deputada Gleisi Hoffman com hóspedes do Hotel Vila Galé Rio, que estavam hostilizando a parlamentar. Foi preciso a intervenção de seguranças para não acabar em agressão física.

Volta…

O Jornal de Brasília promove amanhã, dia 3, a entrega de 130 kits escolares compostos por mochilas, cadernos, lápis de cor, estojos, réguas, borrachas, canetas, tesouras e demais itens para crianças e adolescentes carentes da Estrutural.

…às aulas

A primeira-dama Mayara Rocha fará a entrega pessoalmente dos quites. Mayara fez a escolha da região da Estrutural para ser uma das beneficiadas pela campanha realizada pelo Jornal de Brasília graças ao apoio e doação de padrinhos e leitores.

Informação

Médica oncologista Luci Ishii está usando as redes sociais para dar dicas de prevenção ao câncer. Especializada no assunto e uma das médicas mais respeitadas da capital, ela preside a Associação de Apoio ao Paciente com Câncer – Abac-Luz.

Mal-estar

No Rio de Janeiro, onde foi passar o carnaval ao lado do companheiro, o médico Fausto Stauffer, o relações públicas Thiago Miranda teve uma forte intoxicação alimentar. Miranda acabou internado no Hospital Samaritano, onde se recuperou.

Fotos: Arquivo Pessoal